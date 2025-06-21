Dünyanın En Güçlü Orduları: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Türkiye’nin puanı 0,1902 olarak belirlendi. (0.0000 puan ‘mükemmel’ olarak kabul ediliyor.)

Global Fire Power söz konusunda raporunda Türkiye’ye dair şu ifadelere yer verdi:

'Türkiye havacılık, zırh geliştme ve gemi inşası alanında ilerleme kaydederek 2025’te izlenecek güç olmayı sürdürüyor.Türkiye’nin hem doğu hem batıda benzersiz ilişkisi dikkat çekici.'