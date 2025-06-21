Dünyanın En Güçlü Orduları: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Küresel askeri dengeler gün geçtikçe değişiyor. Bir ülkenin askeri caydırıcılık seviyesini teknoloji, aktif asker sayısı, hava-kara-deniz gücü, savunma bütçesi gibi onlarca kriter belirliyor. Global Firepower 2025 Askeri Güç Sıralaması verilerine göre dünyanın en güçlü orduları açıklandı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu.
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Dünyanın en güçlü 10 ordusu şöyle:
Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye kaçıncı sırada?
Listenin geri kalanı şöyle👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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