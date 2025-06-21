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Dünyanın En Güçlü Orduları: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünyanın En Güçlü Orduları: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.06.2025 - 17:12

Küresel askeri dengeler gün geçtikçe değişiyor. Bir ülkenin askeri caydırıcılık seviyesini teknoloji, aktif asker sayısı, hava-kara-deniz gücü, savunma bütçesi gibi onlarca kriter belirliyor. Global Firepower 2025 Askeri Güç Sıralaması verilerine göre dünyanın en güçlü orduları açıklandı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu.

2025 verilerine göre dünyanın en güçlü orduları belli oldu. İncelemede 145 ülke yer aldı. Global Fire Power'ın 2025 raporunda askeri birliklerin miktarından mali durumuna; lojistik kabiliyetinden coğrafyaya kadar değişen 60’tan fazla kriter göz önünde bulunduruldu.

Dünyanın en güçlü 10 ordusu şöyle:

Dünyanın en güçlü 10 ordusu şöyle:

0,0000 puan ‘mükemmel’ anlamına gelir. Bu puana ulaşabilen bir ülke bulunmuyor.

1- Amerika Birleşik Devletleri / 0,0744

2- Rusya / 0,0788

3- Çin / 0,0788

4- Hindistan / 0.1184

5- Güney Kore / 0,1656

6- Birleşik Krallık / 0.1785

7- Fransa / 0.1878

8- Japonya / 0.1839

9- Türkiye / 0.1902

10- İtalya / 0.2164

Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye’nin puanı 0,1902 olarak belirlendi. (0.0000 puan ‘mükemmel’ olarak kabul ediliyor.)

Global Fire Power söz konusunda raporunda Türkiye’ye dair şu ifadelere yer verdi:

'Türkiye havacılık, zırh geliştme ve gemi inşası alanında ilerleme kaydederek 2025’te izlenecek güç olmayı sürdürüyor.Türkiye’nin hem doğu hem batıda benzersiz ilişkisi dikkat çekici.'

Listenin geri kalanı şöyle👇🏻

Listenin geri kalanı şöyle👇🏻

Brezilya

0.2415

Pakistan

0.2513

Endonezya

0.2557

Almanya

0.2601

İsrail

0.2661

İran

0.3048

İspanya

0.3242

Avustralya

0.3298

Mısır

0.3427

Ukrayna

0.3755

Polonya

0.3776

Tayvan

0.3988

Vietnam

0.4024

Suudi Arabistan 

0.4201

Tayland

0.4536

Cezayir

0.3589

İsveç

0.4835

Kanada

0.5179

Singapur

0.5271

Yunanistan

0.5337

Nijerya

0.5771

Meksika

0.5965

Arjantin

0.6013

Kuzey Kore

0.6016

Bangladeş

0.6062

Hollanda

0.6412

Myanmar

0.6735

Norveç

0.6811

Portekiz

0.6856

Güney Afrika

0.6889

Filipinler

0.6987

Malezya

0.7429

Irak

0.7738

İsviçre

0.7869

Danimarka

0.8109

Kolombiya

0.8353

Şili

0.8361

Finlandiya

0.8437

Peru

0.8588

Venezuela

0.8882

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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