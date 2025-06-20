En Güçlü Savaş Uçakları Hangisi? 5. Nesil Savaş Uçakları F-35, Su-57 ve Milli Muharip Uçak KAAN Özellikleri
Teknolojinin ve yapay zekanın gelişmesiyle birlikte tankla tüfekle savaşmak yerini yeni teknolojik savaşa bıraktı. İsrail-İran çatışması, savaş teknolojisini ve savaş uçaklarını yeniden gündeme getirdi. En güçlü savaş uçakları hangisi? İşte 5. nesil savaş uçakları F-35, Su-57 ve Milli Muharip Uçak KAAN özellikleri.
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5. Nesil Savaş Uçakları nedir?
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F-35 Lightning II - ABD
Su-57 Felon - Rusya
Milli Muharip Uçak KAAN - Türkiye
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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