En Güçlü Savaş Uçakları Hangisi? 5. Nesil Savaş Uçakları F-35, Su-57 ve Milli Muharip Uçak KAAN Özellikleri

Gökyüzündeki hakimiyet artık sadece hızla değil, görünmezlik ve yapay zeka gücüyle ölçülüyor. Jetleri her biri milyarca dolar değerinde. Peki en güçlü savaş uçağı hangisi? Herkesin muhakkak ismine aşina olduğu F-35 mi daha üstün, Su-57 mi daha ölümcül? Peki Türkiye’nin yerli uçağı KAAN mı güçlü?

5. Nesil Savaş Uçakları nedir?

2005 yılından günümüze kadar geliştirilen ve üretilen jet uçakları ‘Beşinci Nesil Savaş Uçağı’ olarak adlandırılıyor.

5. Nesil Savaş Uçaklarının özellikleri neler?

Bu uçaklar gelişmiş sensörleri sayesinde etrafındaki hedefleri 360 derece takip edebiliyor. Motor sistemleri termal verimlilik ve radar özellikleri donatılmıştır.