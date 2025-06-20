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En Güçlü Savaş Uçakları Hangisi? 5. Nesil Savaş Uçakları F-35, Su-57 ve Milli Muharip Uçak KAAN Özellikleri

En Güçlü Savaş Uçakları Hangisi? 5. Nesil Savaş Uçakları F-35, Su-57 ve Milli Muharip Uçak KAAN Özellikleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.06.2025 - 17:52

Teknolojinin ve yapay zekanın gelişmesiyle birlikte tankla tüfekle savaşmak yerini yeni teknolojik savaşa bıraktı. İsrail-İran çatışması, savaş teknolojisini ve savaş uçaklarını yeniden gündeme getirdi. En güçlü savaş uçakları hangisi? İşte 5. nesil savaş uçakları F-35, Su-57 ve Milli Muharip Uçak KAAN özellikleri.

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5. Nesil Savaş Uçakları nedir?

5. Nesil Savaş Uçakları nedir?

Gökyüzündeki hakimiyet artık sadece hızla değil, görünmezlik ve yapay zeka gücüyle ölçülüyor. Jetleri her biri milyarca dolar değerinde. Peki en güçlü savaş uçağı hangisi? Herkesin muhakkak ismine aşina olduğu F-35 mi daha üstün, Su-57 mi daha ölümcül? Peki Türkiye’nin yerli uçağı KAAN mı güçlü?

5. Nesil Savaş Uçakları nedir?

2005 yılından günümüze kadar geliştirilen ve üretilen jet uçakları ‘Beşinci Nesil Savaş Uçağı’ olarak adlandırılıyor. 

5. Nesil Savaş Uçaklarının özellikleri neler?

Bu uçaklar gelişmiş sensörleri sayesinde etrafındaki hedefleri 360 derece takip edebiliyor. Motor sistemleri termal verimlilik ve radar özellikleri donatılmıştır.

F-35 Lightning II - ABD

F-35 Lightning II - ABD

Üretici: Lockheed Martin

İlk Uçuş: 2006

• Versiyonlar:

F-35C (uçak gemisi uyumlu)

F-35A (kara kuvvetleri için)

F-35B (dikey kalkış/iniş)

• Temel Özellikler:

Az görünürlük (stealth): Radar izini büyük ölçüde gizler

Sensör füzyonu: 360° farkındalık sağlar, pilot tüm tehditleri aynı anda görebilir

Süpersonik hız: Mach 1.6 (~1.975 km/s)

Yapay zekâ destekli görev bilgisayarı

Silah Kapasitesi: İç bölmede 4 füze + dış kanatlarda ek taşıma

Ağ merkezli savaş (network centric warfare): Diğer uçak, kara ve deniz unsurlarıyla eşzamanlı iletişim kurar

Avantaj:

Şu an en yaygın kullanılan 5. nesil jet

NATO ülkeleriyle uyumlu çalışıyor

Su-57 Felon - Rusya

Su-57 Felon - Rusya

Üretici: Sukhoi

İlk Uçuş: 2010

Durum: Sınırlı sayıda hizmette (20+ uçak, 2025 itibarıyla artırılması planlanıyor)

• Temel Özellikler:

Süper manevra kabiliyeti: TVC (Thrust Vector Control) ile dar alanda ani manevra yapabilir

Stealth seviyesi: F-35’e göre daha düşük

Çift motor: Daha uzun menzil, daha fazla itki

Silahlar: Dahili bölme ve dış kanatlar; hava-hava, hava-yer füzeleri taşıyabiliyor

Hız: Mach 2 (~2.450 km/s)

Yapay zekâ destekli hedefleme + IRST (infrared arayıcı)

• Avantaj:

Özellikle manevra ve hız üstünlüğüyle dikkat çekiyor

Yüksek itiş gücü sayesinde daha agresif hava-hava savaşına uygun

Milli Muharip Uçak KAAN - Türkiye

Milli Muharip Uçak KAAN - Türkiye

Üretici: TUSAŞ

İlk Uçuş: 21 Şubat 2024 (prototip)

Hizmete Giriş: 2028 sonrası planlanıyor

• Beklenen Özellikler:

Stealth tasarım: Radar izi düşük tasarım

Yerli AESA radar, elektro-optik hedefleme sistemleri

Yapay zekâ destekli kokpit: Akıllı karar destek sistemleri

Çift motorlu yapı: Yüksek itiş – yüksek irtifa ve hız

Manevra kabiliyeti: Hedef: hem F-35 hem de Su-57’ye rakip olmak

Ağ merkezli harp uyumu + silahlı insansız sistemlerle koordinasyon

• Avantaj:

Tamamen yerli üretim hedefli

Yapay zekâ ile entegre uçan ilk Türk jeti olması planlanıyor

Türkiye’nin hava gücünde bağımsızlık ve caydırıcılık sembolü

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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