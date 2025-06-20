Dünyanın En Ölümcül 7 Özel Kuvveti: Bordo Bereliler, SAS, Spetsnaz… Nefes Kesen Operasyonları ve Özellikleri

Savaşlarda zafer sadece silahla değil; eğitim, teknoloji, dayanıklılık ve stratejiyle kazanılıyor. Düşmana psikolojik üstünlük kurmak da bir savaşın kazanılmasının en önemli adımı. Bu faktörleri en üst düzeyde buluşturan özel kuvvet birimleri ise düşmanın savaşmaktan çekineceği bir konumda olmalı. Peki, dünyanın en tehlikeli ve güçlü özel kuvvetleri hangisi? İşte dünyanın en iyi özel kuvvetlerinin nefes kesen operasyonları ve özellikleri.