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Dünyanın En Ölümcül 7 Özel Kuvveti: Bordo Bereliler, SAS, Spetsnaz… Nefes Kesen Operasyonları ve Özellikleri

Dünyanın En Ölümcül 7 Özel Kuvveti: Bordo Bereliler, SAS, Spetsnaz… Nefes Kesen Operasyonları ve Özellikleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.06.2025 - 16:47

Savaşlarda zafer sadece silahla değil; eğitim, teknoloji, dayanıklılık ve stratejiyle kazanılıyor. Düşmana psikolojik üstünlük kurmak da bir savaşın kazanılmasının en önemli adımı. Bu faktörleri en üst düzeyde buluşturan özel kuvvet birimleri ise düşmanın savaşmaktan çekineceği bir konumda olmalı. Peki, dünyanın en tehlikeli ve güçlü özel kuvvetleri hangisi? İşte dünyanın en iyi özel kuvvetlerinin nefes kesen operasyonları ve özellikleri.

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Fiziksel dayanıklılık, ileri seviye silah bilgisi, psikolojik direnç ve sadakat….

Fiziksel dayanıklılık, ileri seviye silah bilgisi, psikolojik direnç ve sadakat….

Savaşların görünmeyen kahramanları özel kuvvetleri üstün dayanıklılık, psikoloji ve sadakat gerektiren görevler için özel olarak yetiştiriliyor. Üstün psikolojinin yanı sıra ileri seviye silah ve savaş bilgisiyle donatılan özel kuvvetleri rehine krizlerinde, sızma operasyonlarında sık sık sahnede görürüz. 

Peki dünyanın en tehlikeli özel kuvvetlerinin nasıl eğitim aldığını, hangi nefes kesen operasyona imza attıklarını ve neden ‘ölümcül’ unvanını aldıklarını öğrenmeye hazır mısınız?

Yapay zeka ChatGPT'ye göre dünyanın en ölümcül 7 özel kuvveti.

(Sıralama rastgele yapılmıştır.)

1. SAS – Special Air Service (Birleşik Krallık)

1. SAS – Special Air Service (Birleşik Krallık)

Birleşik Krallık Ordusu’na bağlık SAS, ülke dışınaa görev yapıyor. 2. Dünya Savaşı, Malaya Tehlikesi, Endonezya-Malezya çatışması, Kuzey İrlanda Sorunu, Falkland Savaşı, Irak Savaşı ve Afganistan Savaşı’nda görev yaptı.

  • Kuruluş: 1941

  • Motto: 'Who Dares Wins' (Kim Cesaret Ederse Kazanır)

  • Uzmanlık Alanı: Terörle mücadele, rehine kurtarma, gizli operasyonlar

  • Nefes Kesen Operasyon: 1980 İran Büyükelçiliği Baskını – Canlı yayında 6 rehine kurtarıldı.

  • Eğitim: Yüzde 90 başarı oranı. Çöl, orman, soğuk hava savaş eğitimi içerir.

2. Bordo Bereliler (Türkiye)

2. Bordo Bereliler (Türkiye)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik sınıf ve rütbelerdeki subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşan, her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek nitelikte üst düzey eğitime tabi tutularak yetiştirilmiş seçkin askerlerden oluşan birliktir. NATO’nun en seçkin birliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

  • Kuruluş: 1952

  • Bağlılık: Özel Kuvvetler Komutanlığı

  • Uzmanlık: Psikolojik harp, düşman gerisinde sabotaj, ileri istihbarat

  • Nefes Kesen Operasyon: PKK’ya yönelik sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma görevleri

  • Eğitim: 3-4 yıl süren eğitim, kurşun yeme testinden sızarak sızma eğitimi dahil

3. Navy SEALs (ABD)

3. Navy SEALs (ABD)

ABD Donanması’nın özel kuvvetleridir. Anti-terorizm, direkt saldırı ve özel keşif görevlerinde kullanılır. 

  • Kuruluş: 1962

  • SEAL Anlamı: Sea – Air – Land (Deniz, Hava, Kara)

  • Uzmanlık: Denizaltı operasyonları, gece baskınları, suikast, kurtarma

  • Nefes Kesen Operasyon: 2011 – Usame Bin Ladin Operasyonu (Geronimo)

  • Eğitim: 'Hell Week' ile tanınır: 5 gün boyunca uykusuzluk, dayanıklılık testi

4. Spetsnaz (Rusya)

4. Spetsnaz (Rusya)

Rusça’da ‘özel amaçlı birlik’ anlamına geliyor. Rus özel kuvvetlerine verilen genel ad olan ‘Spetsnaz’ keşif ile özel görevler gerçekleştirmesi için kurulmuştur.

  • Kuruluş: 1950'ler (GRU’ya bağlı)

  • Uzmanlık: Sabotaj, propaganda, fiziksel ve psikolojik operasyon

  • Nefes Kesen Operasyon: 2002 Dubrovka Tiyatrosu rehine krizi – 850 rehine arasında 129 sivil öldü, tartışmalı ama stratejik operasyon

  • Eğitim: Aşırı fiziksel dayanıklılık, çıplak el dövüş, işkence direnci

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5. Shayetet 13 (İsrail)

5. Shayetet 13 (İsrail)

İsrail Donanması’nın deniz komando birimi olan Shayetet 13, ordunun üç ana özel kuvvet teşkilatından biridir. Terörle mücadele, sabotaj, deniz istihbaratı ve rehine kurtarma gibi konularda uzmandır.

  • Kuruluş: 1948

  • Bağlılık: İsrail Deniz Kuvvetleri

  • Uzmanlık: Denizaltı sabotajı, su altı saldırı, rehine kurtarma, keşif

  • Nefes Kesen Operasyon: Entebbe Havaalanı Rehine Kurtarma (1976, Mossad ile birlikte)

  • Eğitim: Tam gizlilik içinde yürütülür, 20 ay sürer. Sadece %2 mezun olur.

6. GIGN – Ulusal Jandarma Müdahale Grubu (Fransa)

6. GIGN – Ulusal Jandarma Müdahale Grubu (Fransa)

Fransızca ‘Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale’ veya GIGN, Fransız Ulusal Jandarması’nın terörle mücadele ve özel operasyon birimidir. 

  • Kuruluş: 1973

  • Uzmanlık: Terörle mücadele, rehine kurtarma, uçak ve tren baskınları

  • Nefes Kesen Operasyon: 1994 Air France Uçağı Baskını – 173 rehine canlı kurtarıldı

  • Eğitim: Gelişmiş psikolojik eğitim ve keskin nişancı eğitimi ön planda

7. JTF2 – Joint Task Force 2 (Kanada)

7. JTF2 – Joint Task Force 2 (Kanada)

Türkçesi Ortak Görev Gücü'dür. Kanada özel operasyon birimidir. Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele etmek ve rehine kurtarmakla görevlidir. Terörle mücadele, doğrudan eylem baskınları , rehine kurtarma , deniz özel operasyonları, özel koruma ve özel keşif konularında uzmanlaşmıştır. 

  • Kuruluş: 1993

  • Bağlılık: Kanada Özel Operasyon Kuvvetleri Komutanlığı

  • Uzmanlık: Terörle mücadele, uluslararası gizli görevler, su altı sabotaj

  • Eğitim: Son derece gizli, kamuya açık mezuniyet oranı bile yok

  • Nefes Kesen: Afganistan, Suriye’de ABD ve İngiliz kuvvetleriyle birlikte görev almıştır

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Zevahir

Sayfanın en başındaki fotoğraftakiler, Harry Potter filmindeki ruh emicilere benziyor. 😁 😁

Cubo Caban

Bunlar cool görünen kısım,birlik personel sayısından daha fazla kişiyi etkisiz hale getirebilen tek birlik denizaltılardır.örneğin 40 kişidir ama 350 kişilik... Devamını Gör

Davonn Davonn

200 kişilik destroyer 350 kişilik denizaltıyı veya 2 kişilik uçak bir destroyeri yok edebilir.