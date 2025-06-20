Dünyanın En Ölümcül 7 Özel Kuvveti: Bordo Bereliler, SAS, Spetsnaz… Nefes Kesen Operasyonları ve Özellikleri
Savaşlarda zafer sadece silahla değil; eğitim, teknoloji, dayanıklılık ve stratejiyle kazanılıyor. Düşmana psikolojik üstünlük kurmak da bir savaşın kazanılmasının en önemli adımı. Bu faktörleri en üst düzeyde buluşturan özel kuvvet birimleri ise düşmanın savaşmaktan çekineceği bir konumda olmalı. Peki, dünyanın en tehlikeli ve güçlü özel kuvvetleri hangisi? İşte dünyanın en iyi özel kuvvetlerinin nefes kesen operasyonları ve özellikleri.
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Fiziksel dayanıklılık, ileri seviye silah bilgisi, psikolojik direnç ve sadakat….
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1. SAS – Special Air Service (Birleşik Krallık)
2. Bordo Bereliler (Türkiye)
3. Navy SEALs (ABD)
4. Spetsnaz (Rusya)
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5. Shayetet 13 (İsrail)
6. GIGN – Ulusal Jandarma Müdahale Grubu (Fransa)
7. JTF2 – Joint Task Force 2 (Kanada)
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Sayfanın en başındaki fotoğraftakiler, Harry Potter filmindeki ruh emicilere benziyor. 😁 😁
Bunlar cool görünen kısım,birlik personel sayısından daha fazla kişiyi etkisiz hale getirebilen tek birlik denizaltılardır.örneğin 40 kişidir ama 350 kişilik... Devamını Gör
200 kişilik destroyer 350 kişilik denizaltıyı veya 2 kişilik uçak bir destroyeri yok edebilir.