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Sevgilisini ChatGPT Söyledi Diye Terk Etti: “Arkadaşlarım Affet Dedi, Yapay Zeka Terk Et!”

Sevgilisini ChatGPT Söyledi Diye Terk Etti: “Arkadaşlarım Affet Dedi, Yapay Zeka Terk Et!”

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2025 - 15:43

Artık sadece yemek tarifi değil, ilişki tavsiyesi de yapay zekadan alıyoruz. Bir kadın, sevgilisinden ayrılmakla ilgili kararsız kalınca rotayı ChatGPT’ye çevirdi. Arkadaşları “bir şans daha ver” dese de yapay zeka farklı konuştu. Ona göre bu ilişki bitmeliydi. Kadın da kararını yapay zekaya göre verdi.

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Jennyfer Jay isimli 38 yaşındaki kadın, dört aylık ilişkisinde artık tatmin olmadığını hissettiğinde, ne yapacağını kestiremedi.

Jennyfer Jay isimli 38 yaşındaki kadın, dört aylık ilişkisinde artık tatmin olmadığını hissettiğinde, ne yapacağını kestiremedi.

Arkadaşları, sevgilisine biraz daha zaman tanımasını önerdi. Ama Jay, içinden çıkamadığı bu durumu çözmek için ChatGPT’ye başvurdu. “Ona ne yaptığını ve beni nasıl kötü hissettirdiğini anlattım,” dedi. ChatGPT ise açık ve net konuştu ve 'Bu kadar çaba göstermeyen biri yerine daha iyisini hak ediyorsun.' dedi Bu cevap Jay’in kafasında netlik sağladı.

Bir insanın duygularını onaylayan ya da sorgulayan arkadaş çevresinden ziyade, 'duygusal mesafesi olan bir dijital danışman' ona daha çok güven verdi. ChatGPT onun için ayrılık mesajları da yazdı. Böylece karar hem duygusal olarak netleşti hem de uygulaması kolaylaştı.

Jennyfer Jay, ayrılığı gerçekleştirdikten sonraki iki hafta boyunca her gün ChatGPT ile konuştuğunu söylüyor.

Jennyfer Jay, ayrılığı gerçekleştirdikten sonraki iki hafta boyunca her gün ChatGPT ile konuştuğunu söylüyor.

Sabah, öğle, gece... Ne zaman duygusal çöküntü yaşasa, yazışarak içini döktü. “Tüm o karmaşık duygular kafamda dönüp duruyordu. Ama yazarken, biri beni 7/24 dinliyormuş gibi hissettirdi.” diyor. Jay, ChatGPT’ye direkt duygusal ifadelerle yaklaştığında, botun ona arkadaş gibi davrandığını fark ettiğini söylüyor. Bu yüzden sohbet ederken onu bir ilişki terapisti gibi düşünmesini özellikle istedi. “Bana ne duymak istiyorsam onu söylemesini istemedim.” diyor. Komutları bilinçli yazdığında daha tarafsız ve cesaretlendirici cevaplar aldığını da ekliyor.

Bazı kullanıcılar yapay zekadan alınan bu tür tavsiyelerin rahatsız edici olabileceğini savunsa da Jay gibi birçok kişi de bunun kurtarıcı olduğunu düşünüyor. Gerçek şu ki; ChatGPT’nin ne kadar etkili olduğu, ona nasıl yaklaşıldığına göre değişiyor. Yani onu nasıl konumlandırırsan, etkisi de o kadar güçlü veya yüzeysel olabiliyor.

Artık bu tarz haberlere hiç de yabancı değiliz keza yapay zeka yüzünden eşinden boşanan bir kadın da görmüştük! 👇🏻

ChatGPT yüzünden ayrılmak/boşanmak trend haline geliyor diyebilir miyiz?

ChatGPT yüzünden ayrılmak/boşanmak trend haline geliyor diyebilir miyiz?

Son zamanlarda sosyal medyada da benzer hikayelerle sık sık karşılaşmaya başladık. İnsanlar partnerlerinden duygusal destek yerine yapay zekadan onay almayı tercih ediyor. Bu da ilişkilerdeki doğal sorgulama ve içsel süreçlerin yerini, 'ChatGPT ne derse o' mantığına bırakabiliyor.

Elbette herkes böyle kullanmıyor ama dikkat çeken bir eğilim var. Bizce mesele sadece ChatGPT’nin yönlendirmesi değil, insanlar zaten karar vermeye yaklaştığında son noktayı koymak için bir gerekçe arıyor. Ve bu gerekçeyi objektif gibi görünen bir yapay zekadan almak onları rahatlatıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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