Sevgilisini ChatGPT Söyledi Diye Terk Etti: “Arkadaşlarım Affet Dedi, Yapay Zeka Terk Et!”
Artık sadece yemek tarifi değil, ilişki tavsiyesi de yapay zekadan alıyoruz. Bir kadın, sevgilisinden ayrılmakla ilgili kararsız kalınca rotayı ChatGPT’ye çevirdi. Arkadaşları “bir şans daha ver” dese de yapay zeka farklı konuştu. Ona göre bu ilişki bitmeliydi. Kadın da kararını yapay zekaya göre verdi.
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Jennyfer Jay isimli 38 yaşındaki kadın, dört aylık ilişkisinde artık tatmin olmadığını hissettiğinde, ne yapacağını kestiremedi.
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Jennyfer Jay, ayrılığı gerçekleştirdikten sonraki iki hafta boyunca her gün ChatGPT ile konuştuğunu söylüyor.
ChatGPT yüzünden ayrılmak/boşanmak trend haline geliyor diyebilir miyiz?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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