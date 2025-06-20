Arkadaşları, sevgilisine biraz daha zaman tanımasını önerdi. Ama Jay, içinden çıkamadığı bu durumu çözmek için ChatGPT’ye başvurdu. “Ona ne yaptığını ve beni nasıl kötü hissettirdiğini anlattım,” dedi. ChatGPT ise açık ve net konuştu ve 'Bu kadar çaba göstermeyen biri yerine daha iyisini hak ediyorsun.' dedi Bu cevap Jay’in kafasında netlik sağladı.

Bir insanın duygularını onaylayan ya da sorgulayan arkadaş çevresinden ziyade, 'duygusal mesafesi olan bir dijital danışman' ona daha çok güven verdi. ChatGPT onun için ayrılık mesajları da yazdı. Böylece karar hem duygusal olarak netleşti hem de uygulaması kolaylaştı.