Çöpler Bekler, Buzdolabı Kokar: Erkeklerin "Pis" Diye Hala Uzak Durduğu Ev İşleri Tespiti
Sizin evlerde işleri kim yapar? Muhtemelen aile evinizde bu sorunun cevabı annedir. Yeni neslin bir üyesi iseniz kendi evinizde durumlar biraz daha değişmiş olabilir. Günümüzde erkekler, ev hayatında daha fazla rol almaya başladı. Eskiden kendi tabağını mutfağa bile götürmeyen erkekler 'neyse ki' artık bulaşıkları yıkıyor.
Evet, başladı ama acaba tam olarak eşitliği yakalamak için biraz daha yolumuz olabilir mi?
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Kadın erkek eşitsizliğini anlatan bu meşhur görseli bilir misiniz?
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Ev içi emeği bölüşmeye gönüllü olan erkekler bile bazı işlere elini sürmüyor;
Ocak silme, klozet temizleme, fayans silme...
Buzdolabı temizleme, toz alma, havlu değiştirme...
Dahası var;
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Bazı kadınlar ise eşlerinin bu işleri yaptığını söylüyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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