onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Çöpler Bekler, Buzdolabı Kokar: Erkeklerin "Pis" Diye Hala Uzak Durduğu Ev İşleri Tespiti

Çöpler Bekler, Buzdolabı Kokar: Erkeklerin "Pis" Diye Hala Uzak Durduğu Ev İşleri Tespiti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 12:45

Sizin evlerde işleri kim yapar? Muhtemelen aile evinizde bu sorunun cevabı annedir. Yeni neslin bir üyesi iseniz kendi evinizde durumlar biraz daha değişmiş olabilir. Günümüzde erkekler, ev hayatında daha fazla rol almaya başladı. Eskiden kendi tabağını mutfağa bile götürmeyen erkekler 'neyse ki' artık bulaşıkları yıkıyor.

Evet, başladı ama acaba tam olarak eşitliği yakalamak için biraz daha yolumuz olabilir mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadın erkek eşitsizliğini anlatan bu meşhur görseli bilir misiniz?

Kadın erkek eşitsizliğini anlatan bu meşhur görseli bilir misiniz?

Son yıllarda kadınların iş hayatına atılabilmesiyle dengeler de biraz olsun değişti. En azından yeni neslin erkekleri ev işlerinde biraz daha aktif bir rol almaya başladı. Genç erkekler, babalarının aksine yemek pişiriyor, bulaşık yıkıyor, yeri geldiğinde evi bile süpürüyor! (Tabii bu durumların da her erkek için geçerli olmadığını belirtelim.)

Peki ya geriye kalan işler? Evdeki sorumluluklar sadece yemek yapmaktan, bulaşık yıkamaktan ve evi süpürmekten mi ibaret? Tüm bu soruların cevaplarını bir evi geçindirmeye başladığınızda anlıyorsunuz. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar basit değil aslında.

Ev içi emeği bölüşmeye gönüllü olan erkekler bile bazı işlere elini sürmüyor;

Ev içi emeği bölüşmeye gönüllü olan erkekler bile bazı işlere elini sürmüyor;
twitter.com

Ocak silme, klozet temizleme, fayans silme...

Ocak silme, klozet temizleme, fayans silme...
twitter.com

Buzdolabı temizleme, toz alma, havlu değiştirme...

Buzdolabı temizleme, toz alma, havlu değiştirme...
twitter.com

Dahası var;

Dahası var;
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazı kadınlar ise eşlerinin bu işleri yaptığını söylüyor.

Bazı kadınlar ise eşlerinin bu işleri yaptığını söylüyor.
twitter.com

Fakat hala eksik bir nokta var: Nadiren kendiliğinden yapıyor!

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizin de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz.

Sizin de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın