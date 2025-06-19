Çöpler Bekler, Buzdolabı Kokar: Erkeklerin "Pis" Diye Hala Uzak Durduğu Ev İşleri Tespiti

Sizin evlerde işleri kim yapar? Muhtemelen aile evinizde bu sorunun cevabı annedir. Yeni neslin bir üyesi iseniz kendi evinizde durumlar biraz daha değişmiş olabilir. Günümüzde erkekler, ev hayatında daha fazla rol almaya başladı. Eskiden kendi tabağını mutfağa bile götürmeyen erkekler 'neyse ki' artık bulaşıkları yıkıyor.

Evet, başladı ama acaba tam olarak eşitliği yakalamak için biraz daha yolumuz olabilir mi?