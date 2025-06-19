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Kadınlara ve Erkeklere Karşı Kullanılabilecek "Kudurtucu" Cümleleri Sıralayan X Ahalisi

Kadınlara ve Erkeklere Karşı Kullanılabilecek "Kudurtucu" Cümleleri Sıralayan X Ahalisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 09:56

Herkesin sinir uçlarına dokunan bir cümle muhakkak vardır. Hatta o cümlenin ilk kelimesini duyduğunuz anda bile sinirleriniz gerilebilir. Bu kez sosyal medya kullanıcıları hem erkeklerin hem kadınların sinir uçlarına dokunabilecek cümleleri listeledi. Kimisi askerlik dedi, kimisi maaş...

Bakalım haklılar mı? :)

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Bazı "sihirli" cümleler var ki kurduğunuz anda karşı tarafın sinir uçlarına değebilir.

Bazı "sihirli" cümleler var ki kurduğunuz anda karşı tarafın sinir uçlarına değebilir.

Bu cümlerin oldukça öznel olduğunu düşünüyorsanız aslında yanılıyor olabilirsiniz. Sosyal medya kullanıcıları çoğu kadının ve çoğu erkeğin sinirlerini bozacak cümleleri sıralamaya başladı. Gelen cevaplardan gördüğümüz kadarıyla da pek haksız sayılmazlar! :)

Her şeyi başlatan ilk cümle, erkekler için kuruldu;

Her şeyi başlatan ilk cümle, erkekler için kuruldu;
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Erkeklerin cevaplarına bi' bakalım.

Erkeklerin cevaplarına bi' bakalım.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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(Görüldü)

(Görüldü)
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bazen geri tepebilir, dikkat.

Bazen geri tepebilir, dikkat.
twitter.com

Dozu artıranlar da var;

Dozu artıranlar da var;
twitter.com
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Böyle bir şey mümkün mü?

Böyle bir şey mümkün mü?
twitter.com

Sıra geldi kadınlara;

Sıra geldi kadınlara;
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Her iki tarafa da cevap hakkı doğmuş oldu. Buyurun yorumlara!

Her iki tarafa da cevap hakkı doğmuş oldu. Buyurun yorumlara!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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