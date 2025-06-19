Kadınlara ve Erkeklere Karşı Kullanılabilecek "Kudurtucu" Cümleleri Sıralayan X Ahalisi
Herkesin sinir uçlarına dokunan bir cümle muhakkak vardır. Hatta o cümlenin ilk kelimesini duyduğunuz anda bile sinirleriniz gerilebilir. Bu kez sosyal medya kullanıcıları hem erkeklerin hem kadınların sinir uçlarına dokunabilecek cümleleri listeledi. Kimisi askerlik dedi, kimisi maaş...
Bakalım haklılar mı? :)
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Bazı "sihirli" cümleler var ki kurduğunuz anda karşı tarafın sinir uçlarına değebilir.
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Her şeyi başlatan ilk cümle, erkekler için kuruldu;
Erkeklerin cevaplarına bi' bakalım.
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(Görüldü)
Bazen geri tepebilir, dikkat.
Dozu artıranlar da var;
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Böyle bir şey mümkün mü?
Sıra geldi kadınlara;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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