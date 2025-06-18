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Tarihin En Sakinleştirici Sözünü Bi' Türlü Seçemeyen X Ahalisinden Destansı Cümleler

Tarihin En Sakinleştirici Sözünü Bi' Türlü Seçemeyen X Ahalisinden Destansı Cümleler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 10:07

Üzüldüğünüzde, yorulduğunuzda, artık pes etme noktasına geldiğinizde nasıl tekrar hayata dönersiniz? Bazen sevdiğiniz bir insanın yardımıyla, bazen kendi içinizde yeniden bulmayı başardığınız o ışıkla. İşte o ışığı bulmanızı sağlayan bazı sihirli cümleler ve kelimeler vardır. Hatta bazen tek bir kelime bile bir tokat gibi yüzünüze çarpıp sizi yeniden hayata bağlar.

Sosyal medya kullancıları, 'tarihin en sakinleştirici' sözlerini paylaşmaya başladı.

Kaydedin, lazım olur :)

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Bazen tek bir dokunuş, bazen tek bir cümle, kelime...

Bazen tek bir dokunuş, bazen tek bir cümle, kelime...

Düştüğünüz yerden sizi kaldıracak olan da budur. Motivasyon şekillerimiz kişiden kişiye değişse de herkese iyi gelen bazı cümleler de vardır. Örneğin 'o bile yaptıysa...' diye başlayan cümleler eminiz ki herkesi gaza getirir.

Bir X kullanıcısının bu sorusu milyonlara ulaştı ve birbirinden farklı cevaplar bugüne kadar birikti.

Bir X kullanıcısının bu sorusu milyonlara ulaştı ve birbirinden farklı cevaplar bugüne kadar birikti.
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Siz de motivasyon cümlelerinizi yazmayı unutmayın!

Siz de motivasyon cümlelerinizi yazmayı unutmayın!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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