Tarihin En Sakinleştirici Sözünü Bi' Türlü Seçemeyen X Ahalisinden Destansı Cümleler
Üzüldüğünüzde, yorulduğunuzda, artık pes etme noktasına geldiğinizde nasıl tekrar hayata dönersiniz? Bazen sevdiğiniz bir insanın yardımıyla, bazen kendi içinizde yeniden bulmayı başardığınız o ışıkla. İşte o ışığı bulmanızı sağlayan bazı sihirli cümleler ve kelimeler vardır. Hatta bazen tek bir kelime bile bir tokat gibi yüzünüze çarpıp sizi yeniden hayata bağlar.
Sosyal medya kullancıları, 'tarihin en sakinleştirici' sözlerini paylaşmaya başladı.
Kaydedin, lazım olur :)
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Bazen tek bir dokunuş, bazen tek bir cümle, kelime...
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Bir X kullanıcısının bu sorusu milyonlara ulaştı ve birbirinden farklı cevaplar bugüne kadar birikti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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