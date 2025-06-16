İşte Şimdi İkiye Bölündük: Tuvalette Reels Kaydırmak Normal mi, Anormal mi?
Sosyal medyada bugüne kadar her konu hakkında tartışma yaşandığını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Şimdi sırada 'tuvalette telefona bakılır mı, bakılmaz mı?' tartışması var. Bir X kullanıcısı, tuvalette reels kaydıranların varlığından yani haberdar olmuş ve bunu da iğrenerek paylaşma gereği duymuş!
Gelin görün ki bu da yepyeni bir tartışmanın kapısını araladı.
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Doğruyu söyleyin: Bu içeriğimizi nerede okuyorsunuz?
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Bir X kullanıcısı ise bu durumdan midesinin bulandığını itiraf etti.
Gelen cevapları ise kesinlikle görmelisiniz!
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İşi abartıp liseli aşıklar gibi takılanlar bile var.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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