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İşte Şimdi İkiye Bölündük: Tuvalette Reels Kaydırmak Normal mi, Anormal mi?

İşte Şimdi İkiye Bölündük: Tuvalette Reels Kaydırmak Normal mi, Anormal mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.06.2025 - 20:01

Sosyal medyada bugüne kadar her konu hakkında tartışma yaşandığını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Şimdi sırada 'tuvalette telefona bakılır mı, bakılmaz mı?' tartışması var. Bir X kullanıcısı, tuvalette reels kaydıranların varlığından yani haberdar olmuş ve bunu da iğrenerek paylaşma gereği duymuş!

Gelin görün ki bu da yepyeni bir tartışmanın kapısını araladı.

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Doğruyu söyleyin: Bu içeriğimizi nerede okuyorsunuz?

Doğruyu söyleyin: Bu içeriğimizi nerede okuyorsunuz?

Eminiz ki (maalesef) bu içeriği tuvalette okuyanların sayısı oldukça fazla. Ee, günümüz teknoloji çağı artık tuvaletlerde gazetenin yerini telefon aldı. Birçok kişi gelişmelerden tuvalette haberdar oluyor, günün popüler videolarını tuvalette izliyor.

Bir X kullanıcısı ise bu durumdan midesinin bulandığını itiraf etti.

Bir X kullanıcısı ise bu durumdan midesinin bulandığını itiraf etti.
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Gelen cevapları ise kesinlikle görmelisiniz!

Gelen cevapları ise kesinlikle görmelisiniz!
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İşi abartıp liseli aşıklar gibi takılanlar bile var.

İşi abartıp liseli aşıklar gibi takılanlar bile var.
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Peki siz hangi taraftasınız?

Peki siz hangi taraftasınız?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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