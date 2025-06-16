İşte Şimdi İkiye Bölündük: Tuvalette Reels Kaydırmak Normal mi, Anormal mi?

Sosyal medyada bugüne kadar her konu hakkında tartışma yaşandığını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Şimdi sırada 'tuvalette telefona bakılır mı, bakılmaz mı?' tartışması var. Bir X kullanıcısı, tuvalette reels kaydıranların varlığından yani haberdar olmuş ve bunu da iğrenerek paylaşma gereği duymuş!

Gelin görün ki bu da yepyeni bir tartışmanın kapısını araladı.