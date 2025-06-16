En Kaliteli Tweet: Yabancılarda "Ismarlama" Kültürünün Olmayışını Destansı Bir Şekilde Anlatan Kişi
Ülkemizde illaki bir şeyleri bahane eder, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza bir şeyler ısmarlarsınız. Hatta bahane bulmanıza ve karşınızdaki kişinin tanıdık olmasına da gerek yoktur. Ismarlama kültürü, ülkemizde oldukça yaygındır. Haliyle özellikle yurt dışına ilk kez çıkanlar, onlardan da bu davranışı bekleyebilir.
Gelin görün ki ısmarlamak, yalnızca bize has bir davranış. İşte tam da bunu dibine kadar deneyimleyen bir X kullanıcısı, yaşadığı deneyimi destansı bir şekilde paylaştı.
Kaynak: X (amatorsezarr)
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X'te (Twitter) herkesin bir masal okur gibi okuduğu o paylaşımla başlayalım;
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"Geldiler, iki kahve var." Acaba kimlerin kahvesi?
Bu sefer kullanıcımız ısmarlama kültürünü öğretmeye kararlıdır.
"Bugün biz Avrupa’da beleş deneyimi yaşıyoruz!"
Peki bir şeyler ısmarlamak bizler için neden bu kadar önemli?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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