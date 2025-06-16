En Kaliteli Tweet: Yabancılarda "Ismarlama" Kültürünün Olmayışını Destansı Bir Şekilde Anlatan Kişi

Ülkemizde illaki bir şeyleri bahane eder, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza bir şeyler ısmarlarsınız. Hatta bahane bulmanıza ve karşınızdaki kişinin tanıdık olmasına da gerek yoktur. Ismarlama kültürü, ülkemizde oldukça yaygındır. Haliyle özellikle yurt dışına ilk kez çıkanlar, onlardan da bu davranışı bekleyebilir.

Gelin görün ki ısmarlamak, yalnızca bize has bir davranış. İşte tam da bunu dibine kadar deneyimleyen bir X kullanıcısı, yaşadığı deneyimi destansı bir şekilde paylaştı.

Kaynak: X (amatorsezarr)