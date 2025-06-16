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Erkeklerin Kadınlar Hakkında Duymaya Hazır Olmadığı Şeyler

Erkeklerin Kadınlar Hakkında Duymaya Hazır Olmadığı Şeyler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.06.2025 - 17:11

Reddit'te bir kullanıcı, erkeklerin kadınlarda duymaya hazır olmadığı şeyleri kadınlara sordu. Kadınlardan yorum yağdı. Erkeklerin kadınlarla ilgili duymaya hazır olmadığı şeyler kadınlar tarafından erkeklerin yüzüne çarpıldı. İşte o yanıtlar...

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Reddit'te kısa sürede gündem olan soru şöyleydi👇🏻

Reddit'te kısa sürede gündem olan soru şöyleydi👇🏻

'Reddit'teki kadınlar: Erkeklerin kadınlar hakkında duymaya hazır olmadığı şeyler nelerdir?'

Bu soruya gelen yanıtlar şöyle oldu:

Bu soruya gelen yanıtlar şöyle oldu:

'Bazı erkeklerin düşündüğünden çok daha fazla vücut kılımız var. Birçoğumuz bacaklarımızı tıraş etmenin yanı sıra ayak parmaklarımızı da tıraş ediyoruz.'

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'Adet dönemi dışkıları... Adet dönemi birçok kadında hazımsızlık yapar ve vücudunuzdan aynı anda üç sıvının çıkması kadar güzel bir deneyim yoktur. Üzgünüm.'

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'Meme kılı.'

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'Sutyenler çoğu zaman berbattır. Daha spesifik olarak iç çamaşırlarımız erkekler kadar rahat değil.'

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'Ön sevişme çok büyükse işe yaramaz. Vajinanız ayarlanır ama serviksiniz ayarlanmaz.'

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'Sadece nazik olmamız, ilgilendiğimiz anlamına gelmez. Bir kadının nazik olması yeşil ışık anlamına gelmez ve birini reddetmek onu soğuk veya kaba yapmaz.'

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'Adet döngüsü her zaman gerçekleşir. Ayda bir hafta adet görürüz, evet, ancak hormonlarımız her zaman çalışır ve sürekli olarak 4 aşamadan geçeriz. Bundan asla ara vermeyiz ve her aşamanın üzerimizde çok belirgin bir etkisi vardır.'

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'Biz onlardan çok daha fazla kan görüyoruz.'

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'Eğer işlerin payınıza düşen kısmını yapmazsanız, zihnimizde bakılması gereken bir çocuk olursunuz ve çekiciliğimizi ve arzumuzu kaybederiz.'

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'Filmler gerçek hayat değildir. Bir kadın hayır derse veya sizinle ayrılırsa, habersizce ortaya çıkmak gibi 'romantik' hareketler yapmayın. Bu romantik değil, takip etmektir.'

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'Adet kanı bu iğrenç yapışkan kan pıhtılarına dönüşür. Bazen ayağa kalktığımızda bunların çıktığını hissedebiliriz.'

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'Biz de gaz çıkarıyoruz.'

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'Tanıdığınız her kadın cinsel tacize uğramıştır. Bunların %99'u 18 yaşından önce ilk kez cinsel tacize uğramıştır. Her 3 kadından 1'i cinsel saldırıya uğramıştır.'

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'İlgi duymadığınız kadınlara nasıl davrandığınızı gözlemliyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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