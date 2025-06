Erkeklerin Kadınlar Hakkında Duymaya Hazır Olmadığı Şeyler

'Adet döngüsü her zaman gerçekleşir. Ayda bir hafta adet görürüz, evet, ancak hormonlarımız her zaman çalışır ve sürekli olarak 4 aşamadan geçeriz. Bundan asla ara vermeyiz ve her aşamanın üzerimizde çok belirgin bir etkisi vardır.'