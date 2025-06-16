Erkeklerin Kadınlar Hakkında Duymaya Hazır Olmadığı Şeyler
Reddit'te bir kullanıcı, erkeklerin kadınlarda duymaya hazır olmadığı şeyleri kadınlara sordu. Kadınlardan yorum yağdı. Erkeklerin kadınlarla ilgili duymaya hazır olmadığı şeyler kadınlar tarafından erkeklerin yüzüne çarpıldı. İşte o yanıtlar...
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Reddit'te kısa sürede gündem olan soru şöyleydi👇🏻
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Bu soruya gelen yanıtlar şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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