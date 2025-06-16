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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.06.2025 - 16:54

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte geride bıraktığımız haftaya futbol dünyasındaki kritik hamleler, dedikodular damga vurdu. Galatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna kattığını açıklarken yıldız ismin İstanbul'a gelişi tüm dünyaya konu oldu. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?

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1. Ekran süresi tavan yapanlar anladı

1. Ekran süresi tavan yapanlar anladı
twitter.com

2. "Şampiyonlar Ligi" etkisi

2. "Şampiyonlar Ligi" etkisi
twitter.com

3. FM'de cimrilik başka boyutta

3. FM'de cimrilik başka boyutta
twitter.com

4. Sürpriz

5. Resmi: 9 milyon euro 😳

5. Resmi: 9 milyon euro 😳
twitter.com
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6. Sıra dışı bir transfer sezonu yaşanabilir

6. Sıra dışı bir transfer sezonu yaşanabilir
twitter.com

7. İşler değişti gerçekten

7. İşler değişti gerçekten
twitter.com

8. Zor transfer 😂

8. Zor transfer 😂
twitter.com

9. Pazarlıkların böyle ilerliyor olması muhtemel 😂

9. Pazarlıkların böyle ilerliyor olması muhtemel 😂
twitter.com

10. Şu sıralar her takım taraftarı

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11. Yorumsuz...

11. Yorumsuz...
twitter.com

12. En net bilgi 😁

12. En net bilgi 😁
twitter.com

13. Açıklanamayan görsellere eklendi

13. Açıklanamayan görsellere eklendi
twitter.com

14. Ortalık karıştı 😬

14. Ortalık karıştı 😬
twitter.com

15. Beklenti çok yükselince her şey oluyor

15. Beklenti çok yükselince her şey oluyor
twitter.com
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16. 😂😂😂

17. Oyuna odaklanalım beyler 😂

17. Oyuna odaklanalım beyler 😂
twitter.com

18. Süper tespit 😎

19. Çok yaratıcı 😁

19. Çok yaratıcı 😁
twitter.com

20. Tecrübe...

20. Tecrübe...
twitter.com
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21. Barış tercihi 😂😂

21. Barış tercihi 😂😂
twitter.com

22. Galatasaray Ciro'nun velayetini alabilir 😅

22. Galatasaray Ciro'nun velayetini alabilir 😅
twitter.com

23. Kısmet Altay...

23. Kısmet Altay...
twitter.com

24. Kapanışı bir veda tweetiyle yapalım 😂 haftaya görüşmek üzere 🚀

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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