Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte geride bıraktığımız haftaya futbol dünyasındaki kritik hamleler, dedikodular damga vurdu. Galatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna kattığını açıklarken yıldız ismin İstanbul'a gelişi tüm dünyaya konu oldu. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?
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1. Ekran süresi tavan yapanlar anladı
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2. "Şampiyonlar Ligi" etkisi
3. FM'de cimrilik başka boyutta
5. Resmi: 9 milyon euro 😳
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6. Sıra dışı bir transfer sezonu yaşanabilir
7. İşler değişti gerçekten
8. Zor transfer 😂
9. Pazarlıkların böyle ilerliyor olması muhtemel 😂
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11. Yorumsuz...
12. En net bilgi 😁
13. Açıklanamayan görsellere eklendi
14. Ortalık karıştı 😬
15. Beklenti çok yükselince her şey oluyor
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17. Oyuna odaklanalım beyler 😂
19. Çok yaratıcı 😁
20. Tecrübe...
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21. Barış tercihi 😂😂
22. Galatasaray Ciro'nun velayetini alabilir 😅
23. Kısmet Altay...
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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