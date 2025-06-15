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Fenerbahçe'nin Kamp Programı Eleştirilere Neden Oldu

Fenerbahçe'nin Kamp Programı Eleştirilere Neden Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.06.2025 - 10:01

Transferde şu ana kadar resmi bir adım atmayan Fenerbahçe'nin yaz programı açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün hazırlık maçları belli olurken kamp yerinin Portekiz olması taraftarından eleştiri aldı. Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisi'nin es geçilmesi şaşkınlık yarattı.

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Mourinho ile yola devam eden Fenerbahçe, yeni sezona Portekiz'de hazırlanacağını duyurdu

Mourinho ile yola devam eden Fenerbahçe, yeni sezona Portekiz'de hazırlanacağını duyurdu

Başarısız geçen sezonun ardından taraftarının istifa çağrılarına olumsuz yanıt veren Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörü Jose Mourinho'nun ülkesi Portekiz'de kampa gireceğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

'Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

6 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak olan sarı lacivertli oyuncularımız, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacaklardır. 

8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan takımımız, çalışmalarının İstanbul etabına 14 Temmuz’a kadar tesislerimizde devam edecektir. 

Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz’da Portekiz’e hareket edecek olan takımımızın, 27 Temmuz’a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları aşağıdaki gibidir: 

17 Temmuz 2025 

Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Al-Ittihad 

26 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Benfica

Yurt dışı kampını 27 Temmuz’da noktalayacak olan takımımız çalışmalarına İstanbul’da devam edecektir.'

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya paylaşımlarıyla alınan kararı doğru bulmadığını belirtti 👇

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya paylaşımlarıyla alınan kararı doğru bulmadığını belirtti 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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