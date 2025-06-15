Fenerbahçe'nin Kamp Programı Eleştirilere Neden Oldu

Başarısız geçen sezonun ardından taraftarının istifa çağrılarına olumsuz yanıt veren Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörü Jose Mourinho'nun ülkesi Portekiz'de kampa gireceğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

'Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

6 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak olan sarı lacivertli oyuncularımız, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacaklardır.

8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan takımımız, çalışmalarının İstanbul etabına 14 Temmuz’a kadar tesislerimizde devam edecektir.

Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz’da Portekiz’e hareket edecek olan takımımızın, 27 Temmuz’a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları aşağıdaki gibidir:

17 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Al-Ittihad

26 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Benfica

Yurt dışı kampını 27 Temmuz’da noktalayacak olan takımımız çalışmalarına İstanbul’da devam edecektir.'