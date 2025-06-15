Fenerbahçe'nin Kamp Programı Eleştirilere Neden Oldu
Transferde şu ana kadar resmi bir adım atmayan Fenerbahçe'nin yaz programı açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün hazırlık maçları belli olurken kamp yerinin Portekiz olması taraftarından eleştiri aldı. Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisi'nin es geçilmesi şaşkınlık yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mourinho ile yola devam eden Fenerbahçe, yeni sezona Portekiz'de hazırlanacağını duyurdu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya paylaşımlarıyla alınan kararı doğru bulmadığını belirtti 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın