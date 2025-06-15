Sane'nin Pozu Galatasaray Taraftarının Kafasını Karıştırdı
Yeni sezonda Galatasaray formasıyla izleyeceğimiz Alman yıldız futbolcu Leroy Sane'nin sağlık kontrolünde doktorla çekildiği fotoğraf sosyal medyada futbol dünyasının gündemine oturdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncunun saç stiline dikkat çekti.
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Galatasaray, üç yıllığına anlaştığı Sane'yi sağlık kontrollerinden geçirip imzayı attırdı
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Alman yıldızın doktorla fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
Sane'ye gelen yorumlardan birkaçı şöyle 👇
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