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Sane'nin Pozu Galatasaray Taraftarının Kafasını Karıştırdı

Sane'nin Pozu Galatasaray Taraftarının Kafasını Karıştırdı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.06.2025 - 09:11

Yeni sezonda Galatasaray formasıyla izleyeceğimiz Alman yıldız futbolcu Leroy Sane'nin sağlık kontrolünde doktorla çekildiği fotoğraf sosyal medyada futbol dünyasının gündemine oturdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncunun saç stiline dikkat çekti.

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Galatasaray, üç yıllığına anlaştığı Sane'yi sağlık kontrollerinden geçirip imzayı attırdı

Galatasaray, üç yıllığına anlaştığı Sane'yi sağlık kontrollerinden geçirip imzayı attırdı

Alman basınından BILD'in aktardığına göre, Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncuyu FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanma ihtimaline karşı sigortaladı. Olası bir olumsuz durumda Sane'nin maaşının iyileşene kadara sigorta poliçesiyle karşılanacağı ifade edildi. 

*Yıllık maaş: 9 milyon euro

Alman yıldızın doktorla fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Alman yıldızın doktorla fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Sane'nin genel sağlık kontrolünde göz doktoru Efekan Coşkunseven ile çekildiği fotoğrafı taraftarının diline düştü.

Sane'ye gelen yorumlardan birkaçı şöyle 👇

Sane'ye gelen yorumlardan birkaçı şöyle 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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