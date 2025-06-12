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Messi Galatasaray'a Gelecek mi? Sane Transferi Sonrası Ortalık Karıştı

Messi Galatasaray'a Gelecek mi? Sane Transferi Sonrası Ortalık Karıştı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.06.2025 - 10:41

Leroy Sane ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da taraftarlar, büyük transferin heyecanını yaşarken sosyal medyada dedikodulara yeni bir isim daha eklendi: Lionel Messi. Bu dedikoduya neden olan ise Inter Miami forması giyen Arjantinli efsanenin sözleşmesinin 2025 yılının sonunda bitecek olması ve Transfermarkt profilindeki söylentiler kısmı.

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Sosyal medyada Galatasaray taraftarının gündeminde Messi var

Sosyal medyada Galatasaray taraftarının gündeminde Messi var

2023 yazında PSG'den ayrılarak ABD ekibi Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi, Galatasaray'ın Leroy Sane'yi kadrosuna katmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlarda merak uyandırdı. 37 yaşındaki oyuncunun, 2026 Dünya Kupası'na bir Avrupa takımı ile gitmek istediği öne sürülmüştü.

Messi Galatasaray'a gelecek mi?

Messi Galatasaray'a gelecek mi?

'Messi Galatasaray'a mı gelecek?' sorusuna şu an için net bir yanıt vermek mümkün değil. Transfermarkt'ın aktardığına göre Messi'nin Galatasaray'a transfer olma olasılığı %33. Fakat durumun söylentiden ibaret olduğunu da ifade etmek gerek.

Yıldız oyuncun adı, geçtiğimiz aylarda da transfere karışmış, ABD'deki sponsorlukları ve maaşı dikkate alındığında bu transferin birçok Avrupa takımı için oldukça zor olduğu belirtilmişti.

*Messi'nin Miami'den yıllık kazancı 60 milyon dolar seviyesinde.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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