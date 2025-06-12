Messi Galatasaray'a Gelecek mi? Sane Transferi Sonrası Ortalık Karıştı
Leroy Sane ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da taraftarlar, büyük transferin heyecanını yaşarken sosyal medyada dedikodulara yeni bir isim daha eklendi: Lionel Messi. Bu dedikoduya neden olan ise Inter Miami forması giyen Arjantinli efsanenin sözleşmesinin 2025 yılının sonunda bitecek olması ve Transfermarkt profilindeki söylentiler kısmı.
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Sosyal medyada Galatasaray taraftarının gündeminde Messi var
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Messi Galatasaray'a gelecek mi?
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