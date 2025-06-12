Messi Galatasaray'a Gelecek mi? Sane Transferi Sonrası Ortalık Karıştı

'Messi Galatasaray'a mı gelecek?' sorusuna şu an için net bir yanıt vermek mümkün değil. Transfermarkt'ın aktardığına göre Messi'nin Galatasaray'a transfer olma olasılığı %33. Fakat durumun söylentiden ibaret olduğunu da ifade etmek gerek.

Yıldız oyuncun adı, geçtiğimiz aylarda da transfere karışmış, ABD'deki sponsorlukları ve maaşı dikkate alındığında bu transferin birçok Avrupa takımı için oldukça zor olduğu belirtilmişti.

*Messi'nin Miami'den yıllık kazancı 60 milyon dolar seviyesinde.