Tottenham'ın İngiliz Yıldızından Galatasaray Formalı Tatil
2024-2025 sezonunun Avrupa Ligi şampiyonu, Tottenham'ın İngiliz futbolcusu James Maddison, Dries Mertens hayranı çıktı. 28 yaşındaki orta sahanın, tatilinde Galatasaray formasıyla verdiği pozlar sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
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James Maddison Galatasaray forması giydi
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Sosyal medyada kendisine gösterilen ilgi sonrası paylaşım yaptı
Galatasaraylı taraftarlar daha da keyiflendi 👇
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Avrupa Ligi'nde İstanbul'a gelmişti
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