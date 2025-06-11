onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Tottenham'ın İngiliz Yıldızından Galatasaray Formalı Tatil

Tottenham'ın İngiliz Yıldızından Galatasaray Formalı Tatil

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.06.2025 - 14:29

2024-2025 sezonunun Avrupa Ligi şampiyonu, Tottenham'ın İngiliz futbolcusu James Maddison, Dries Mertens hayranı çıktı. 28 yaşındaki orta sahanın, tatilinde Galatasaray formasıyla verdiği pozlar sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

James Maddison Galatasaray forması giydi

James Maddison Galatasaray forması giydi

2023 yazında 46,5 milyon euroya yakın bonservis bedeliyle Leicster'dan Tottenham'a transfer olan İngiliz futbolunun yıldız isimlerinden James Maddison, yoğun sezon sonrası yaptığı tatilinde Galatasaray formasını sırtına geçirdi. Mertens formasıyla poz veren oyuncunun tercihi çok konuşuldu.

Sosyal medyada kendisine gösterilen ilgi sonrası paylaşım yaptı

Sosyal medyada kendisine gösterilen ilgi sonrası paylaşım yaptı

Instagram hesabından bir hikaye yayınlayan Maddison, 'Her zamanki gibi büyük bir keyifle. Dries Mertens, ne oyuncu ama...' dedi.

Galatasaraylı taraftarlar daha da keyiflendi 👇

Galatasaraylı taraftarlar daha da keyiflendi 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Avrupa Ligi'nde İstanbul'a gelmişti

Avrupa Ligi'nde İstanbul'a gelmişti

Galatasaray, 7 Kasım 2024'te evinde Tottenham ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-2'lik skorla ayrılarak tarihi bir galibiyete imza atmıştı. Tottenham'da sahaya çıkan oyunculardan biri de James Maddison olmuştu. 

*Icardi bu mücadele sakatlanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın