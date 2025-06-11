Fenerbahçelilerden Galatasaray'ın Sane Transferine Tepkiler
Süper Lig'de yıllardır beklediği şampiyonluk hasretine geride bıraktığımız sezonda da son veremeyen Fenerbahçe'de taraftarlar, ezeli rakipleri Galatasaray'ın Leroy Sane ile anlaşmasından dolayı yönetimlerine tepkili. Sarı-lacivertli kulübün Alman oyuncuya teklifinin, Galatasaray'ın teklifinden daha yüksek olduğu öne sürülmüştü.
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Peki Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada yaşanan bu gelişmeyi nasıl karşıladı? İşte öne çıkan yorumlardan birkaçı;
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