Fenerbahçelilerden Galatasaray'ın Sane Transferine Tepkiler

Süper Lig'de yıllardır beklediği şampiyonluk hasretine geride bıraktığımız sezonda da son veremeyen Fenerbahçe'de taraftarlar, ezeli rakipleri Galatasaray'ın Leroy Sane ile anlaşmasından dolayı yönetimlerine tepkili. Sarı-lacivertli kulübün Alman oyuncuya teklifinin, Galatasaray'ın teklifinden daha yüksek olduğu öne sürülmüştü.