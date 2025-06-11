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Fenerbahçelilerden Galatasaray'ın Sane Transferine Tepkiler

Fenerbahçelilerden Galatasaray'ın Sane Transferine Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.06.2025 - 12:25

Süper Lig'de yıllardır beklediği şampiyonluk hasretine geride bıraktığımız sezonda da son veremeyen Fenerbahçe'de taraftarlar, ezeli rakipleri Galatasaray'ın Leroy Sane ile anlaşmasından dolayı yönetimlerine tepkili. Sarı-lacivertli kulübün Alman oyuncuya teklifinin, Galatasaray'ın teklifinden daha yüksek olduğu öne sürülmüştü.

Galatasaray - Sane transferine dair detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik

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Peki Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada yaşanan bu gelişmeyi nasıl karşıladı? İşte öne çıkan yorumlardan birkaçı;

Peki Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada yaşanan bu gelişmeyi nasıl karşıladı? İşte öne çıkan yorumlardan birkaçı;
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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