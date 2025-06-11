Milletler Ligi'nin Zirvesinde Filenin Sultanları'ndan Alexia Carutasu Var!

İlk haftasına Çin'in ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nde dört karşılaşma oynayan Filenin Sultanları, bu maçları kayıpsız geçmişti. Ay-yıldızlı ekibimiz, Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0, Polonya ve Çin'i 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Bu mücadelelerde öne çıkan ismimiz Alexia Carutasu olmuştu.

Sezonu Galatasaray'da noktalayan 23 yaşındaki pasör çaprazı ilk kez A Milli Takım formasını giydiği turnuvada mücadelesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı.