Milletler Ligi'nin Zirvesinde Filenin Sultanları'ndan Alexia Carutasu Var!
Çin maçında kaydettiği 38 sayıyla galibiyetin mimarı olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başarılı pasör çaprazı Alexia Carutasu, ilk haftası geride kalan Milletler Ligi'nde en çok sayı atan isim oldu!
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Alexia Carutasu, 4'te 4 yaptığımız Milletler Ligi'nin ilk haftasında durdurulamadı
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91 sayıyla ilk haftanın en çok sayı kaydedenler listesinde zirvede yer aldı
VNL'nin birinci haftasında en çok sayı üreten isimler
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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