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Milletler Ligi'nin Zirvesinde Filenin Sultanları'ndan Alexia Carutasu Var!

Milletler Ligi'nin Zirvesinde Filenin Sultanları'ndan Alexia Carutasu Var!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.06.2025 - 10:41

Çin maçında kaydettiği 38 sayıyla galibiyetin mimarı olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başarılı pasör çaprazı Alexia Carutasu, ilk haftası geride kalan Milletler Ligi'nde en çok sayı atan isim oldu!

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Alexia Carutasu, 4'te 4 yaptığımız Milletler Ligi'nin ilk haftasında durdurulamadı

Alexia Carutasu, 4'te 4 yaptığımız Milletler Ligi'nin ilk haftasında durdurulamadı

İlk haftasına Çin'in ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nde dört karşılaşma oynayan Filenin Sultanları, bu maçları kayıpsız geçmişti. Ay-yıldızlı ekibimiz, Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0, Polonya ve Çin'i 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Bu mücadelelerde öne çıkan ismimiz Alexia Carutasu olmuştu. 

Sezonu Galatasaray'da noktalayan 23 yaşındaki pasör çaprazı ilk kez A Milli Takım formasını giydiği turnuvada mücadelesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı.

91 sayıyla ilk haftanın en çok sayı kaydedenler listesinde zirvede yer aldı

91 sayıyla ilk haftanın en çok sayı kaydedenler listesinde zirvede yer aldı

Alexia, aldığımız dört galibiyette toplam 91 sayı bularak takımın ve turnuvanın yıldızı olmayı başardı. İlk hafta sonunda kadrodaki yerini de sağlamlaştırmış oldu.

VNL'nin birinci haftasında en çok sayı üreten isimler

VNL'nin birinci haftasında en çok sayı üreten isimler

  • Alexia Carutasu – 91 sayı – Türkiye

  • Kiera Van Ryk – 89 sayı – Kanada

  • Aleksandra Uzelac – 82 sayı – Sırbistan

  • Brayelin Elizabeth Martinez – 79 sayı – Dominik Cumhuriyeti

  • Iman Ndiaye – 75 sayı – Fransa

  • Ana Cristina – 73 sayı – Brezilya

  • Yushan Zhuang – 69 sayı – Çin

  • K. Pimpichaya – 67 sayı – Tayland

  • Wu Mengjie – 66 sayı – Çin

  • Gaila Gonzalez – 62 sayı – Dominik Cumhuriyeti

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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