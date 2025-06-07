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Kimi Seçecek? Filenin Sultanları'nda Santarelli Karar Vermek Zorunda

Kimi Seçecek? Filenin Sultanları'nda Santarelli Karar Vermek Zorunda

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.06.2025 - 23:31

Milletler Ligi'nde yenilgi yüzü görmeyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da başantrenör Daniele Santarelli, turnuvanın İstanbul'da düzenlenecek ikinci haftasında yalnızca bir devşirme oyuncuyu kadroya yazabilecek. Peki, milli takımlarda devşirme sistemi nasıl uygulanıyor? (Enes Yalnız - TRT)

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2022'de Türk vatandaşlığı alan Alexia ve Sinead Jack Kısal, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosuna çağrılmıştı

2022'de Türk vatandaşlığı alan Alexia ve Sinead Jack Kısal, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosuna çağrılmıştı

Galatasaray Daikin'in pasör çaprazı ile Eczacıbaşı Dynavit'in orta oyuncusu ay-yıldızlı formayı giymek için geniş kadroya davet edilmişti.

Santarelli'nin Vargas, Alexia ve Sinead Jack Kısal üçlüsünü aynı anda kadroya yazamayacağı açıklandı

Santarelli'nin Vargas, Alexia ve Sinead Jack Kısal üçlüsünü aynı anda kadroya yazamayacağı açıklandı

TRT SPOR'dan Enes Yalnız, milli takımlardaki devşirme sisteminin nasıl uygulandığını paylaştı.

"İstanbul ayağında da sadece bir isim kadroda olabilecek"

"İstanbul ayağında da sadece bir isim kadroda olabilecek"
twitter.com

'DEVŞİRME OYUNCU SİSTEMİNE DAİR👇

Melissa Vargas, Alexia Carutasu ve Sinead Jack Kısal üçlüsü, 2 Temmuz’a kadar aynı anda 14+4 kişilik listeye yazılamıyor. Yani 18-22 Haziran’daki İstanbul ayağında da sadece bir isim kadroda olabilecek. 

2 Temmuz’dan sonra ise Melissa Vargas ile birlikte Alexia Carutasu veya Sinead Jack Kısal kadroya yazılabilecek. Yani Hollanda’ya Vargas ile birlikte iki isimden biri gelebilecek.

30 Mart 2026 tarihinden itibaren ise üç devşirme oyuncumuz da aynı anda kadroda olabilecek.

Meliha Diken de devşirme bir isim ama artık Türk statüsüne geçtiği için problem yaşamıyoruz.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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