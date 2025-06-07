Kimi Seçecek? Filenin Sultanları'nda Santarelli Karar Vermek Zorunda

'DEVŞİRME OYUNCU SİSTEMİNE DAİR👇

Melissa Vargas, Alexia Carutasu ve Sinead Jack Kısal üçlüsü, 2 Temmuz’a kadar aynı anda 14+4 kişilik listeye yazılamıyor. Yani 18-22 Haziran’daki İstanbul ayağında da sadece bir isim kadroda olabilecek.

2 Temmuz’dan sonra ise Melissa Vargas ile birlikte Alexia Carutasu veya Sinead Jack Kısal kadroya yazılabilecek. Yani Hollanda’ya Vargas ile birlikte iki isimden biri gelebilecek.

30 Mart 2026 tarihinden itibaren ise üç devşirme oyuncumuz da aynı anda kadroda olabilecek.

Meliha Diken de devşirme bir isim ama artık Türk statüsüne geçtiği için problem yaşamıyoruz.'