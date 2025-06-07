Kimi Seçecek? Filenin Sultanları'nda Santarelli Karar Vermek Zorunda
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2022'de Türk vatandaşlığı alan Alexia ve Sinead Jack Kısal, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosuna çağrılmıştı
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Santarelli'nin Vargas, Alexia ve Sinead Jack Kısal üçlüsünü aynı anda kadroya yazamayacağı açıklandı
"İstanbul ayağında da sadece bir isim kadroda olabilecek"
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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