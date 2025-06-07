Polonya'ya Bela Olan Hande Baladın'a Gelen Övgüler

Daniele Santarelli yönetiminde tüm Türkiye'yi gurulandıran Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'yı 3-2'lik skorla mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Organizasyona yenilgisiz devam eden ay-yıldızlı ekibimizde Hande Baladın 22 sayıyla takımımızın en skoreri oldu. Yıldız smaçörün Fransa ve Tayland karşılaşmalarında istediği ritmi yakalayamaması eleştirilerilmişti.