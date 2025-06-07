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Polonya'ya Bela Olan Hande Baladın'a Gelen Övgüler

Polonya'ya Bela Olan Hande Baladın'a Gelen Övgüler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.06.2025 - 17:28

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk haftası Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken kadromuzda en dikkat çeken isim Hande Baladın oldu. Yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek olan 27 yaşındaki smaçörün mücadelesi, sosyal medyada voleybol dünyasının gündemine oturdu.

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Hande Baladın, Polonya maçındaki performansıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı

Hande Baladın, Polonya maçındaki performansıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı

Daniele Santarelli yönetiminde tüm Türkiye'yi gurulandıran Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'yı 3-2'lik skorla mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Organizasyona yenilgisiz devam eden ay-yıldızlı ekibimizde Hande Baladın 22 sayıyla takımımızın en skoreri oldu. Yıldız smaçörün Fransa ve Tayland karşılaşmalarında istediği ritmi yakalayamaması eleştirilerilmişti.

Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla parkeye çıkacak Baladın'a dair sosyal medyada öne çıkan yorumlar şöyle

Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla parkeye çıkacak Baladın'a dair sosyal medyada öne çıkan yorumlar şöyle
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Fenerbahçe de yaptığı paylaşımla oyuncusu tebrik etti

Fenerbahçe de yaptığı paylaşımla oyuncusu tebrik etti
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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