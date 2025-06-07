Polonya'ya Bela Olan Hande Baladın'a Gelen Övgüler
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk haftası Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken kadromuzda en dikkat çeken isim Hande Baladın oldu. Yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek olan 27 yaşındaki smaçörün mücadelesi, sosyal medyada voleybol dünyasının gündemine oturdu.
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Hande Baladın, Polonya maçındaki performansıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı
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Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla parkeye çıkacak Baladın'a dair sosyal medyada öne çıkan yorumlar şöyle
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Fenerbahçe de yaptığı paylaşımla oyuncusu tebrik etti
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