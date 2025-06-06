Osimhen'e Yapılan İnanılmaz Teklife Gelen Tepkiler
Süper Lig şampiyonluğu sayesinde yeni sezonda doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray, Victor Osimhen’i takımda tutmak için büyük bir mücadele veriyor. Sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in 30-40 milyon euro seviyelerine çıkan maaş teklifine karşı harekete geçti. Yönetimin yaptığı hamle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı, futbol gündemine oturdu.
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Peki yaşananlara taraftarlar ne diyor?
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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Kabul çok efektif ve iyi bir futbolcu, bu parayı da hakediyordur ama bir Türk kulübü için aşırı maliyetli. Bir Galatasaraylı olarak ben de kalmasını istemiyo... Devamını Gör
Kimse de Osimhen sayesinde elde edebileceğimiz geliri konuşmuyor. Sonuna kadar destekliyorum.
Dünyadaki en iyi forvetlerin başında geliyor Osimhen ama bu kadar paraya değer mi gerçekten takımda bir sürü transfer yapılması gereken bölge varken bu kadar... Devamını Gör