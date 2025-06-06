onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Osimhen'e Yapılan İnanılmaz Teklife Gelen Tepkiler

Osimhen'e Yapılan İnanılmaz Teklife Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.06.2025 - 11:23

Süper Lig şampiyonluğu sayesinde yeni sezonda doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray, Victor Osimhen’i takımda tutmak için büyük bir mücadele veriyor. Sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in 30-40 milyon euro seviyelerine çıkan maaş teklifine karşı harekete geçti. Yönetimin yaptığı hamle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı, futbol gündemine oturdu.

Galatasaray - Osimhen transferindeki son detayları burada aktarmıştık

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki yaşananlara taraftarlar ne diyor?

Peki yaşananlara taraftarlar ne diyor?
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
numune

Kabul çok efektif ve iyi bir futbolcu, bu parayı da hakediyordur ama bir Türk kulübü için aşırı maliyetli. Bir Galatasaraylı olarak ben de kalmasını istemiyo... Devamını Gör

BseRM

Kimse de Osimhen sayesinde elde edebileceğimiz geliri konuşmuyor. Sonuna kadar destekliyorum.

Ern

Dünyadaki en iyi forvetlerin başında geliyor Osimhen ama bu kadar paraya değer mi gerçekten takımda bir sürü transfer yapılması gereken bölge varken bu kadar... Devamını Gör