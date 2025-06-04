Gece Gece Geçmişe Gitti: Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu Paylaşımı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, gece yarısı eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu özlediğini belirttiği bir sosyal medya paylaşımında bulundu. 32 yaşındaki forvet, Aktürkoğlu ile birlikte sevinç yaşadığı anları yayınlayarak 'Türk büyücüm' dedi.
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Icardi'nin Kerem Aktürkoğlu paylaşımı
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Icardi'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
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