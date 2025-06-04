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Gece Gece Geçmişe Gitti: Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu Paylaşımı

Gece Gece Geçmişe Gitti: Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.06.2025 - 12:06

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, gece yarısı eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu özlediğini belirttiği bir sosyal medya paylaşımında bulundu. 32 yaşındaki forvet, Aktürkoğlu ile birlikte sevinç yaşadığı anları yayınlayarak 'Türk büyücüm' dedi.

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Icardi'nin Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Icardi'nin Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

'Seni özledim Türk büyücüm'

Icardi'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Icardi'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
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Kerem ve Icardi, Galatasaray'ın 2022-2023, 2023-2024 Süper Lig sezonlarında kazandığı kupalarda büyük rol oynamıştı. Milli futbolcu, geride bıraktığımız sezonun başında 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Benfica'nın yolunu tutmuştu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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