Şampiyonlar Ligi Maçlarında Bayraklar Sahaya Nasıl Çıkıyor? Seremoninin Perde Arkası
Sosyal medyada futbol içerikleriyle karşımıza çıkan fenomen Celine Dept, geçtiğimiz günlerde PSG ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde düzenlenen seremoniye katıldığı anları anları binlerce takipçisiyle paylaştı. Dept, dev finalin heyecan dolu atmosferinde, sahada Şampiyonlar Ligi bayrağını sallayan isimler arasında yer almış.
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Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda kupa PSG'nin olmuştu
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Celine Dept, tarihi finalin seremonisinde yer aldığı anları paylaştı
Dept'in paylaşımı
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