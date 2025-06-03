onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Şampiyonlar Ligi Maçlarında Bayraklar Sahaya Nasıl Çıkıyor? Seremoninin Perde Arkası

Şampiyonlar Ligi Maçlarında Bayraklar Sahaya Nasıl Çıkıyor? Seremoninin Perde Arkası

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.06.2025 - 17:30

Sosyal medyada futbol içerikleriyle karşımıza çıkan fenomen Celine Dept, geçtiğimiz günlerde PSG ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde düzenlenen seremoniye katıldığı anları anları binlerce takipçisiyle paylaştı. Dept, dev finalin heyecan dolu atmosferinde, sahada Şampiyonlar Ligi bayrağını sallayan isimler arasında yer almış.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda kupa PSG'nin olmuştu

Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda kupa PSG'nin olmuştu

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvasında Inter ile PSG karşı karşıya gelmiş, Luis Enrique yönetimindeki PSG, rakibini 5-0'la geçerek hem kupayı müzesine götürmüş hem de tarihte bir ilki başarmıştı. Alınan sonuç, organizasyon en farklı final skoru olarak kayıtlara geçmişti.

Celine Dept, tarihi finalin seremonisinde yer aldığı anları paylaştı

Celine Dept, tarihi finalin seremonisinde yer aldığı anları paylaştı

TikTok ve Instagram'da futbola dair içerikler üreten ve ülkesi Belçika'nın en çok takip edilen isimlerinden biri olan sosyal medya fenomeni Celine Dept, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen görkemli seremoniye katıldığı anları hesaplarından takipçilerine aktardı.

Dept'in paylaşımı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın