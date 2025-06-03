Şampiyonlar Ligi Maçlarında Bayraklar Sahaya Nasıl Çıkıyor? Seremoninin Perde Arkası

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvasında Inter ile PSG karşı karşıya gelmiş, Luis Enrique yönetimindeki PSG, rakibini 5-0'la geçerek hem kupayı müzesine götürmüş hem de tarihte bir ilki başarmıştı. Alınan sonuç, organizasyon en farklı final skoru olarak kayıtlara geçmişti.