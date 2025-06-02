Samet Akaydin'in Pana'dan Neden Ayrıldığını Duyunca Kendisine Hak Vereceksiniz!

Tivibuspor'da Gamze Türk ile özel bir röportaj gerçekleştiren Samet Akaydin, Panathinaikos'tan ayrılışına dair şunları söyledi.

'Panathinaikos'ta forma giyerken, 19 Mayıs sabahı Atatürk paylaşımı yaptım. O akşam Olimpiakos maçı vardı. Normalde ilk 11'de oynayacaktım. Paylaşımı yaptıktan sonra maç toplantısına girdik; bir baktım, ilk 11'de ismim yok. Sportif direktör beni yanına çağırdı ve paylaşımımı kaldırmamı istediler. 'Nasıl kaldırayım, bu bizim milli bayramımız. Ben bunu kaldırırsam, kendi ülkemden tepki yerim. Bana yakışmaz' dedim. Anlatmama rağmen anlamadılar. Stada gittik, bu sefer kadrodan çıkardılar beni. 'Çok büyük tepki olacak, seni kadroya alamayız. Seni stadyumda koruyamayız. Maç bitene kadar soyunma odasında beklemen lazım' dediler. Ben de sinirlendim; menajerim geldi beni aldı. Sonrasında da direkt Yunanistan'dan ayrıldım.'