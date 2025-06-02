Samet Akaydin'in Pana'dan Neden Ayrıldığını Duyunca Kendisine Hak Vereceksiniz!
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydin, Tivibu Spor’da Gamze Türk’ün konuğu oldu. Bir dönemi Yunanistan’ın Panathinaikos takımında kiralık geçiren Akaydin, ayrılık sürecine dair dikkat çeken bir detayı ilk kez açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, kendisinden 19 Mayıs'a dair yaptığı Atatürk paylaşımını silmesini istemiş!
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Jesus döneminde Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye gelmiş, tepkiler sonrası Pana'ya kiralanmıştı
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Pana'dan ayrılma sebebini açıkladı: 19 Mayıs sabahı Atatürk paylaşımı yaptım. Sportif direktör beni yanına çağırdı ve paylaşımımı kaldırmamı istediler.
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