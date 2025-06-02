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Samet Akaydin'in Pana'dan Neden Ayrıldığını Duyunca Kendisine Hak Vereceksiniz!

Samet Akaydin'in Pana'dan Neden Ayrıldığını Duyunca Kendisine Hak Vereceksiniz!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.06.2025 - 22:54

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydin, Tivibu Spor’da Gamze Türk’ün konuğu oldu. Bir dönemi Yunanistan’ın Panathinaikos takımında kiralık geçiren Akaydin, ayrılık sürecine dair dikkat çeken bir detayı ilk kez açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, kendisinden 19 Mayıs'a dair yaptığı Atatürk paylaşımını silmesini istemiş!

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Jesus döneminde Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye gelmiş, tepkiler sonrası Pana'ya kiralanmıştı

Jesus döneminde Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye gelmiş, tepkiler sonrası Pana'ya kiralanmıştı

2022-2023 sezonuna Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, devre arasında Adana Demirspor ile iyi bir çıkış yakalan Samet'i 3,7 milyo euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Ancak tecrübeli stoper, sarı-lacivertli forma altında beklenilen performansı bir türlü yakalayamamıştı. 

Üst üste yaptığı hataların ardından taraftarlar, yorumcular Akaydin'in ile yolların ayrılması gerektiğini dile getirmişti. 2024'ün Ocak ayında beklenen gerçekleşmiş Akaydin'in yeni takımı Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathiankos olmuştu. 

Sezon bitiminde Fenerbahçe'ye geri dönmüş, Mourinho kendisine şans tanısa da yine takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı, rota bu kez Rizespor'du.

Pana'dan ayrılma sebebini açıkladı: 19 Mayıs sabahı Atatürk paylaşımı yaptım. Sportif direktör beni yanına çağırdı ve paylaşımımı kaldırmamı istediler.

Pana'dan ayrılma sebebini açıkladı: 19 Mayıs sabahı Atatürk paylaşımı yaptım. Sportif direktör beni yanına çağırdı ve paylaşımımı kaldırmamı istediler.

Tivibuspor'da Gamze Türk ile özel bir röportaj gerçekleştiren Samet Akaydin, Panathinaikos'tan ayrılışına dair şunları söyledi.

'Panathinaikos'ta forma giyerken, 19 Mayıs sabahı Atatürk paylaşımı yaptım. O akşam Olimpiakos maçı vardı. Normalde ilk 11'de oynayacaktım. Paylaşımı yaptıktan sonra maç toplantısına girdik; bir baktım, ilk 11'de ismim yok. Sportif direktör beni yanına çağırdı ve paylaşımımı kaldırmamı istediler. 'Nasıl kaldırayım, bu bizim milli bayramımız. Ben bunu kaldırırsam, kendi ülkemden tepki yerim. Bana yakışmaz' dedim. Anlatmama rağmen anlamadılar. Stada gittik, bu sefer kadrodan çıkardılar beni. 'Çok büyük tepki olacak, seni kadroya alamayız. Seni stadyumda koruyamayız. Maç bitene kadar soyunma odasında beklemen lazım' dediler. Ben de sinirlendim; menajerim geldi beni aldı. Sonrasında da direkt Yunanistan'dan ayrıldım.'

Röportajın tamamına buradan ulaşabilirsiniz

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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