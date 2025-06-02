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Bilal Erdoğan'la Buluşan Volkan Demirel'den Açıklama

Bilal Erdoğan'la Buluşan Volkan Demirel'den Açıklama

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.06.2025 - 21:11

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, şu anda herhangi bir takımı çalıştırmayan teknik direktör Volkan Demirel, Asist Analiz'deki programında Bilal Erdoğan ile çekildiği fotoğraf hakkında konuştu. Demirel, davet edildiği her yere gideceğini belirtirken siyasetinin sadece futbol üzerine olduğunu ifade etti.

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Volkan Demirel'in Bilal Erdoğan ile çekildiği fotoğraf üzerine yaptığı açıklama

Volkan Demirel'in Bilal Erdoğan ile çekildiği fotoğraf üzerine yaptığı açıklama

'Benim siyasetim yok. Ben davet edildiğim yere de icabet ederim. Mekanın sahibi benim çok eskiden tanıdığım bir kardeşim, abi gelir misin dedi gelirim dedim. Yarın bir gün başka bir yerde davet ederler oraya da giderim. Kimse beni bir tarafa çekmeye çalışmasın, benim tarafım yok. Ben tamamen bir Türk evladıyım, herkesle de fotoğraf veririm bu beni rahatsız etmez sizi de etmesin. Fenerbahçe ortamında da bir tarafım yok, ben Fenerbahçeliyim. Aziz Başkan benim babam, Ali Koç benim abim. Benim siyasette sağım solum yok, ben Türk evladıyım. Benim siyasetim futbol.'  (Asist Analiz)

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu paylaşmıştı

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu paylaşmıştı

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan ve kıymetli dostlarla neşesi bol, kahkahası bol, keyifli bir akşam geçirdik. Bu samimi, dostane buluşmaların daim olmasını temenni ediyorum.' demişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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