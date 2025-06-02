Bilal Erdoğan'la Buluşan Volkan Demirel'den Açıklama

'Benim siyasetim yok. Ben davet edildiğim yere de icabet ederim. Mekanın sahibi benim çok eskiden tanıdığım bir kardeşim, abi gelir misin dedi gelirim dedim. Yarın bir gün başka bir yerde davet ederler oraya da giderim. Kimse beni bir tarafa çekmeye çalışmasın, benim tarafım yok. Ben tamamen bir Türk evladıyım, herkesle de fotoğraf veririm bu beni rahatsız etmez sizi de etmesin. Fenerbahçe ortamında da bir tarafım yok, ben Fenerbahçeliyim. Aziz Başkan benim babam, Ali Koç benim abim. Benim siyasette sağım solum yok, ben Türk evladıyım. Benim siyasetim futbol.' (Asist Analiz)