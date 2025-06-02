Bilal Erdoğan'la Buluşan Volkan Demirel'den Açıklama
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, şu anda herhangi bir takımı çalıştırmayan teknik direktör Volkan Demirel, Asist Analiz'deki programında Bilal Erdoğan ile çekildiği fotoğraf hakkında konuştu. Demirel, davet edildiği her yere gideceğini belirtirken siyasetinin sadece futbol üzerine olduğunu ifade etti.
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Volkan Demirel'in Bilal Erdoğan ile çekildiği fotoğraf üzerine yaptığı açıklama
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Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu paylaşmıştı
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