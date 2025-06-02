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Arda Güler'den "Fizik" Yorumlarını Bitirecek Paylaşım

Arda Güler'den "Fizik" Yorumlarını Bitirecek Paylaşım

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.06.2025 - 19:11

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler, geçtiğimiz günlerde X'te büyük dikkat çeken bir tatil fotoğrafıyla gündem olmuştu, genç yıldızımızın fiziğine birçok yorum gelmişti. 20 yaşındaki futbolcu, son paylaşımıyla konuşulanlara adeta nokta koydu.

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Bodrum'da tatil yapan Arda Güler'in fiziği eleştirimişti

Bodrum'da tatil yapan Arda Güler'in fiziği eleştirimişti

Sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti'nin ayrılığı sonrası göreve Xabi Alonso'nun getirildiği duyurulurken kadronun en yetenekli isimlerinden Arda Güler'in de geleceği merak konusu olmuştu. 

Ancelotti'nin oldukça sınırlı şans tanıdığı 20 yaşındaki futbolcumuzun takımda kalıp kalmayacağı gündemdeyken kendisi bambaşka bir konu ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmişti. 

Bodrum'a sezonun yorgunluğunu atmak için tatile gelen Arda'nın seveni ile bir pozu üzerinden oldukça yakışıksız yorumlar yapılmıştı.

Milli futbolcu, paylaşımıyla yanıt verdi

Milli futbolcu, paylaşımıyla yanıt verdi

Güvercinlik Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otele geldiği ve Bodrum Şehir Stadı'nda antrenmanlarına devam ettiği öğrenilen Arda, fiziksel gelişimini mükemmel bir şekilde sürdürdüğünü Instagram'dan paylaştığı karelerle bir kez daha gözler önüne serdi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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