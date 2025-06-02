Arda Güler'den "Fizik" Yorumlarını Bitirecek Paylaşım

Sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti'nin ayrılığı sonrası göreve Xabi Alonso'nun getirildiği duyurulurken kadronun en yetenekli isimlerinden Arda Güler'in de geleceği merak konusu olmuştu.

Ancelotti'nin oldukça sınırlı şans tanıdığı 20 yaşındaki futbolcumuzun takımda kalıp kalmayacağı gündemdeyken kendisi bambaşka bir konu ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmişti.

Bodrum'a sezonun yorgunluğunu atmak için tatile gelen Arda'nın seveni ile bir pozu üzerinden oldukça yakışıksız yorumlar yapılmıştı.