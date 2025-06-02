Arda Güler'den "Fizik" Yorumlarını Bitirecek Paylaşım
Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler, geçtiğimiz günlerde X'te büyük dikkat çeken bir tatil fotoğrafıyla gündem olmuştu, genç yıldızımızın fiziğine birçok yorum gelmişti. 20 yaşındaki futbolcu, son paylaşımıyla konuşulanlara adeta nokta koydu.
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Bodrum'da tatil yapan Arda Güler'in fiziği eleştirimişti
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Milli futbolcu, paylaşımıyla yanıt verdi
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