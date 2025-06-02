Gergin Geçen Boşanma Davası Sonrası Aşka Geldi: Icardi Suarez'le Soluğu Tatilde Aldı
Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve şampiyonluk kutlamaları için ülkesi Arjantin'den Türkiye'ye gelen Mauro Icardi, kupayı kaldırdıktan sonra İtalya'ya gitmiş, burada eski eşi Wanda Nara ile boşanma davasında karşı karşıya gelmişti. Golcü oyuncu, gergin geçtiği aktarılan duruşmanın stresini nişanlısı China Suarez ile tatile çıkarak attı.
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Icardi ile eski eşi Wanda Nara İtalya'da devam eden boşanma davasının ikinci duruşmasında karşı karşıya gelmişti
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Icardi'den tatil paylaşımı geldi
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