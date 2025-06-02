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Gergin Geçen Boşanma Davası Sonrası Aşka Geldi: Icardi Suarez'le Soluğu Tatilde Aldı

Gergin Geçen Boşanma Davası Sonrası Aşka Geldi: Icardi Suarez'le Soluğu Tatilde Aldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.06.2025 - 17:55

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve şampiyonluk kutlamaları için ülkesi Arjantin'den Türkiye'ye gelen Mauro Icardi, kupayı kaldırdıktan sonra İtalya'ya gitmiş, burada eski eşi Wanda Nara ile boşanma davasında karşı karşıya gelmişti. Golcü oyuncu, gergin geçtiği aktarılan duruşmanın stresini nişanlısı China Suarez ile tatile çıkarak attı.

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Icardi ile eski eşi Wanda Nara İtalya'da devam eden boşanma davasının ikinci duruşmasında karşı karşıya gelmişti

Icardi ile eski eşi Wanda Nara İtalya'da devam eden boşanma davasının ikinci duruşmasında karşı karşıya gelmişti

Geçtiğimiz yaz birlikteliklerini sona erdirme kararı alan Icardi - Nara çifti, mart ayında resmi olarak boşanmıştı. İkilinin devam eden ayrılma sürecinde yine oldukça gergin anlar yaşadığı aktarılmıştı.

Nara'nın mahkeme salonunu terk ettiği belirtilmişti

Icardi'den tatil paylaşımı geldi

Icardi'den tatil paylaşımı geldi

Arjantinli futbolcu, 7 Mayıs'ta nişanlandığını duyurduğu yeni hayat arkadaşı China Suarez ile mahkeme sonrası Ibiza'ya gitti.

Tekne turunda denizin ve güneşin tadını çıkardılar

Tekne turunda denizin ve güneşin tadını çıkardılar

32 yaşındaki golcü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda tatillerine dair kareleri kırmızı kalp emojisiyle yayınladı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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