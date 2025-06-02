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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.06.2025 - 16:49

Geride bıraktığımız haftada sosyal medyanın gündemi oldukça hareketliydi. Voleybolda milli takım sezonu düzenlenen gala ile resmen başladı. Galatasaray, Süper Lig kupasını alırken Fenerbahçe taraftarı da bir yanda Euroleague şampiyonluğunu kutladı bir yandan da Ali Koç protestosuna devam etti. Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Inter'i 5-0'la geçerek kupaya uzandı. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?

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1. Kimya tutmadı 😂

1. Kimya tutmadı 😂
twitter.com

2. Yeni sezonda da burada deniliyor...

3. Etkileşim 😬

3. Etkileşim 😬
twitter.com

4. Beşiktaş ve Fenerbahçeliler için unutulması gereken bir sezon oldu

4. Beşiktaş ve Fenerbahçeliler için unutulması gereken bir sezon oldu
twitter.com

5. Taraftarın en sevdiği hoca tipi 😂

5. Taraftarın en sevdiği hoca tipi 😂
twitter.com
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6. Tam öyle bir poz 😂

6. Tam öyle bir poz 😂
twitter.com

7. Yasemin Sakallıoğlu'nun viral olan bestesine yeni soluk

7. Yasemin Sakallıoğlu'nun viral olan bestesine yeni soluk
twitter.com

8. Aman Melli 😂

8. Aman Melli 😂
twitter.com

9. Fenerbahçe taraftarının buna ihtiyacı varmış

10. 😂 😂

10. 😂 😂
twitter.com
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11. Çok konuşuldu 😂

11. Çok konuşuldu 😂
twitter.com

12. Ali Koç konusu artık her yerde

12. Ali Koç konusu artık her yerde
twitter.com

13. Herkesin beklediği o an gerçekleşti 🥰

13. Herkesin beklediği o an gerçekleşti 🥰
twitter.com

14. Açken sitede çok dolaşmamak lazım...

14. Açken sitede çok dolaşmamak lazım...
twitter.com

15. Yaratıcı 👍🏻

15. Yaratıcı 👍🏻
twitter.com
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16. PSG sahadan sildi resmen

16. PSG sahadan sildi resmen
twitter.com

17. 😂😂

17. 😂😂
twitter.com

18. Buna gerek yoktu sanki 😬

18. Buna gerek yoktu sanki 😬
twitter.com

19. Avrupa'da futbol bu yüzden başka

19. Avrupa'da futbol bu yüzden başka
twitter.com

20. Yakışmadı Sommer

20. Yakışmadı Sommer
twitter.com
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21. Güzel tabirmiş 😂

21. Güzel tabirmiş 😂
twitter.com

22. 😂😂

22. 😂😂
twitter.com

23. Farklı bir yaklaşım tabi 😮

23. Farklı bir yaklaşım tabi 😮
twitter.com

24. Bu tepkinin belki de çok daha önce verilmesi gerekirdi sanki

24. Bu tepkinin belki de çok daha önce verilmesi gerekirdi sanki
twitter.com

25. 😂😂

25. 😂😂
twitter.com
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26. Tebrikler diyelim 🙌🏻

26. Tebrikler diyelim 🙌🏻
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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