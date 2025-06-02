Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Geride bıraktığımız haftada sosyal medyanın gündemi oldukça hareketliydi. Voleybolda milli takım sezonu düzenlenen gala ile resmen başladı. Galatasaray, Süper Lig kupasını alırken Fenerbahçe taraftarı da bir yanda Euroleague şampiyonluğunu kutladı bir yandan da Ali Koç protestosuna devam etti. Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Inter'i 5-0'la geçerek kupaya uzandı. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?
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1. Kimya tutmadı 😂
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3. Etkileşim 😬
4. Beşiktaş ve Fenerbahçeliler için unutulması gereken bir sezon oldu
5. Taraftarın en sevdiği hoca tipi 😂
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6. Tam öyle bir poz 😂
7. Yasemin Sakallıoğlu'nun viral olan bestesine yeni soluk
8. Aman Melli 😂
10. 😂 😂
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11. Çok konuşuldu 😂
12. Ali Koç konusu artık her yerde
13. Herkesin beklediği o an gerçekleşti 🥰
14. Açken sitede çok dolaşmamak lazım...
15. Yaratıcı 👍🏻
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16. PSG sahadan sildi resmen
17. 😂😂
18. Buna gerek yoktu sanki 😬
19. Avrupa'da futbol bu yüzden başka
20. Yakışmadı Sommer
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21. Güzel tabirmiş 😂
22. 😂😂
23. Farklı bir yaklaşım tabi 😮
24. Bu tepkinin belki de çok daha önce verilmesi gerekirdi sanki
25. 😂😂
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26. Tebrikler diyelim 🙌🏻
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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