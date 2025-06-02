Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Geride bıraktığımız haftada sosyal medyanın gündemi oldukça hareketliydi. Voleybolda milli takım sezonu düzenlenen gala ile resmen başladı. Galatasaray, Süper Lig kupasını alırken Fenerbahçe taraftarı da bir yanda Euroleague şampiyonluğunu kutladı bir yandan da Ali Koç protestosuna devam etti. Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Inter'i 5-0'la geçerek kupaya uzandı. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?