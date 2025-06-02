Hande Baladın'ın Transfer Duyurusuna Gelen Tepkiler: Fenerbahçeliler Videoyu Beğenmedi
Voleybol dünyasında ne zaman resmiyete kavuşacağı merakla beklenen transfer haberi geldi. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı'ndan ayrılan Filenin Sultanları'nın yıldızı Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı fakat sarı-lacivertli kulübün duyurusu eleştirilere neden oldu. Duyuru için hazırlanan video böyle büyük, önemli bir transfer için yetersiz bulundu.
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