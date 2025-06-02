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Hande Baladın'ın Transfer Duyurusuna Gelen Tepkiler: Fenerbahçeliler Videoyu Beğenmedi

Hande Baladın'ın Transfer Duyurusuna Gelen Tepkiler: Fenerbahçeliler Videoyu Beğenmedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.06.2025 - 20:43

Voleybol dünyasında ne zaman resmiyete kavuşacağı merakla beklenen transfer haberi geldi. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı'ndan ayrılan Filenin Sultanları'nın yıldızı Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı fakat sarı-lacivertli kulübün duyurusu eleştirilere neden oldu. Duyuru için hazırlanan video böyle büyük, önemli bir transfer için yetersiz bulundu.

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Fenerbahçe'nin "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın!" paylaşımı

Paylaşıma gelen taraftar yorumlarında birkaçı 👇🏻

Paylaşıma gelen taraftar yorumlarında birkaçı 👇🏻
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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