Hande Baladın'ın Transfer Duyurusuna Gelen Tepkiler: Fenerbahçeliler Videoyu Beğenmedi

Voleybol dünyasında ne zaman resmiyete kavuşacağı merakla beklenen transfer haberi geldi. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı'ndan ayrılan Filenin Sultanları'nın yıldızı Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı fakat sarı-lacivertli kulübün duyurusu eleştirilere neden oldu. Duyuru için hazırlanan video böyle büyük, önemli bir transfer için yetersiz bulundu.