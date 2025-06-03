Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki İlk Hafta Maç Takvimi
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Milletler Ligi serüvenine Çin’de başlıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. İşte turnuvanın ilk haftasında Türkiye’yi bekleyen rakipler ile maçların tarih ve saatleri.
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Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ilk hafta karşılaşmaları için Çin'e gitti.
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Filenin Sultanları'nın maç takvimi
Filenin Sultanları'nın kadrosu
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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