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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki İlk Hafta Maç Takvimi

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki İlk Hafta Maç Takvimi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.06.2025 - 16:35

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Milletler Ligi serüvenine Çin’de başlıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. İşte turnuvanın ilk haftasında Türkiye’yi bekleyen rakipler ile maçların tarih ve saatleri.

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Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ilk hafta karşılaşmaları için Çin'e gitti.

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ilk hafta karşılaşmaları için Çin'e gitti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'in başkenti Pekin'de Fransa, Tayland, Polonya ve ev sahibi Çin ile kozlarını paylaşacak.

Filenin Sultanları'nın maç takvimi

Filenin Sultanları'nın maç takvimi

4 Haziran 2025

  • TSİ 06.30 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

6 Haziran 2025

  • TSİ 14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)

7 Haziran 2025

  • TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

8 Haziran 2025

  • TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)

Filenin Sultanları'nın kadrosu

Filenin Sultanları'nın kadrosu

Vargas, Zehra, Ebrar ve İlkin Aydın gibi önemli isimler Santarelli'nin kararıyla Çin'e götürülmedi. İtalyan koç, oyuncuları dinlendirmek amacıyla rotasyona gideceğini ifade etmişti. Ay-yıldızlı ekibimizin Çin kadrosu şu şekilde:

  • Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

  • Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu

  • Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

  • Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

  • Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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