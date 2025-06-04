Vargas Neden Kadroda Yok? Melissa Vargas'ın Milli Takımda Olmama Sebebi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı mağlup etmeyi başarırken karşılaşmayı takip edenlerin en çok merak ettiği konu Melissa Vargas'ın neden maçta olmadığı oldu. Herkesin aklına 'Vargas neden yok?' sorusu geldi. Yıldız oyuncunun kadroda olmaması büyük dikkat çekti.