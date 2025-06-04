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Vargas Neden Kadroda Yok? Melissa Vargas'ın Milli Takımda Olmama Sebebi

Vargas Neden Kadroda Yok? Melissa Vargas'ın Milli Takımda Olmama Sebebi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.06.2025 - 08:42

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı mağlup etmeyi başarırken karşılaşmayı takip edenlerin en çok merak ettiği konu Melissa Vargas'ın neden maçta olmadığı oldu. Herkesin aklına 'Vargas neden yok?' sorusu geldi. Yıldız oyuncunun kadroda olmaması büyük dikkat çekti.

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Daniele Santarelli "yeni isimler göreceğiz" demişti

Daniele Santarelli "yeni isimler göreceğiz" demişti

Filenin Sultanları'nın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli, Milletler Ligi'ndeki ilk maç öncesinde kadroda yeni, genç isimlerin olabileceğini ifade etmişti. Öyle de oldu. Fransa karşısında daha önce milli takım heyecanı yaşamamış sporcularımız süre buldu.

Vargas neden kadroda yok?

Vargas neden kadroda yok?

Vargas'ın milli takım kadrosunda olmama sebebi: rotasyon. Yıldız oyuncu, dinlendirme amacıyla Milletler Ligi'nin Çin etabına dahil edilmedi. Başarılı isim, turnuvanın ikinci haftasında yani İstanbul'da parkeye çıkacak.

Vargas'ın yanı sıra şu isimler de aynı sebepten kadroda yer almıyor

Vargas'ın yanı sıra şu isimler de aynı sebepten kadroda yer almıyor

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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