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Yunanistan'da Basketbol Dünyasını Karıştıran Olay: Lessort Olympiakos Taraftarına Anlam Veremedi

Yunanistan'da Basketbol Dünyasını Karıştıran Olay: Lessort Olympiakos Taraftarına Anlam Veremedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.06.2025 - 19:29

Yunanistan Basketbol Süper Ligi final serisinde Olympiakos ile Panathianikos karşı karşıya gelmiş, gergin geçen maç sonunda Pana'yı çalıştıran Ergin Ataman, rakip seyircinin Türkiye'ye ve kendisine küfür ettiğini dile getirmişti. Ataman'ın oyuncusu Lessort da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Olympiakos taraftarına anlam veremediğini belirtti.

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Panathiankos'un yıldızı Lessort X hesabından "Türkiye'ye nasıl küfür ediyorsunuz? Geçen hafta Fenerbahçe taraftarlarından daha Türk'tünüz. Aranız iyi sanıyordum" dedi.

Panathiankos'un yıldızı Lessort X hesabından "Türkiye'ye nasıl küfür ediyorsunuz? Geçen hafta Fenerbahçe taraftarlarından daha Türk'tünüz. Aranız iyi sanıyordum" dedi.
twitter.com

Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Beko - Pana, Olympiakos - Monaco eşleşmeleri oynanmış. Adını finale yazdıran iki takım, sarı-lacivertli temsilcimiz ile Monaco olmuştu. Olympiakos taraftarı, şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi yarı finalde desteklemişti.

Neler yaşanmıştı?

Neler yaşanmıştı?

Yunanistan Basketbol Süper Ligi final serisinde iki ezeli rakip Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya gelmişti. Ev sahibi Olympiakos, parkeden 91-83 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirmişti.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma boyunca hem tribünler hem de hakemlerle tartışmıştı. Tartışmaya sebep olan konu Olympiakos seyircisinin küfürlü tezahüratlarıydı. Ataman, maç sonunda olup bitini şu sözlerle ifade etmişti:

'Hiç kimse benim ülkeme 'F**k you' diyemez. Hiç kimse diyemez! Bana 'F**k you' diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse 'F**k you Türkiye' diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım'

Maçın öncesinde yaşanan olaylar gerekçesiyle de Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi, salondan çıkarılmıştı.

Hükümet, serinin üçüncü maçını güvenlik sebebiyle ertelendiğini duyurmuştu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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