Yunanistan'da Basketbol Dünyasını Karıştıran Olay: Lessort Olympiakos Taraftarına Anlam Veremedi
Yunanistan Basketbol Süper Ligi final serisinde Olympiakos ile Panathianikos karşı karşıya gelmiş, gergin geçen maç sonunda Pana'yı çalıştıran Ergin Ataman, rakip seyircinin Türkiye'ye ve kendisine küfür ettiğini dile getirmişti. Ataman'ın oyuncusu Lessort da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Olympiakos taraftarına anlam veremediğini belirtti.
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Panathiankos'un yıldızı Lessort X hesabından "Türkiye'ye nasıl küfür ediyorsunuz? Geçen hafta Fenerbahçe taraftarlarından daha Türk'tünüz. Aranız iyi sanıyordum" dedi.
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