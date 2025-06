Yunanistan'da Basketbol Dünyasını Karıştıran Olay: Lessort Olympiakos Taraftarına Anlam Veremedi

Yunanistan Basketbol Süper Ligi final serisinde iki ezeli rakip Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya gelmişti. Ev sahibi Olympiakos, parkeden 91-83 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirmişti.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma boyunca hem tribünler hem de hakemlerle tartışmıştı. Tartışmaya sebep olan konu Olympiakos seyircisinin küfürlü tezahüratlarıydı. Ataman, maç sonunda olup bitini şu sözlerle ifade etmişti:

'Hiç kimse benim ülkeme 'F**k you' diyemez. Hiç kimse diyemez! Bana 'F**k you' diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse 'F**k you Türkiye' diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım'

Maçın öncesinde yaşanan olaylar gerekçesiyle de Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi, salondan çıkarılmıştı.

Hükümet, serinin üçüncü maçını güvenlik sebebiyle ertelendiğini duyurmuştu.