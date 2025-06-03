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Osimhen'in Galatasaray'dan İstediği Maaş Ortaya Çıktı!

Osimhen'in Galatasaray'dan İstediği Maaş Ortaya Çıktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.06.2025 - 18:21

Futbol dünyasında liglerin sona ermesiyle birlikte gözler, takımların yapacakları transfer hamlelerine çevrilmiş durumda. Süper Lig’i zirvede tamamlayarak yeni sezonda doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray’da ise ana gündem Victor Osimhen. Nijeryalı golcünün takımda kalıp kalmayacağı hem taraftarın hem de yönetimin aklındaki en büyük soru işaretiyken, gazeteci Kağan Dursun Osimhen’in kalmak için Galatasaray’dan talep ettiği maaşı açıkladı.

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"Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?" sorusuna günlerdir yanıt aranıyor

"Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?" sorusuna günlerdir yanıt aranıyor

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunun mimarlarından Osimhen'in kariyerine Türkiye'de devam edip etmeyeceği hem sarı-kırmızılı hem de rakip taraftarların gündeminde. 26 yaşındaki yıldız forvet, karar aşamasında olduğu ifade etse de konunun netleşmesi şu an için en büyük istek.

Gazeteci Kağan Dursun, Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaşı açıkladı

Gazeteci Kağan Dursun, Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaşı açıkladı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Kağan Dursun bonservisi Napoli'de olan oyuncunun Galatasaray'dan talep ettiği ücreti duyurdu. Dursun, paylaşımında şu bilgileri aktardı:

'Galatasaray - Osimhen cephesi arasında Napoli onaylı ilk resmi görüşmeden detaylar ve talepler

Maaş beklentisi: 20m euro civarı

Serbest kalma bedeli: Napoli’ye ödenecek bonservis + yıllık maaş gideri

GS maaş teklifi: 15m euro

Ek olarak Muslera’yla olduğu gibi 2 taraf arasında bir proje protokolu: Nijerya’da bir futbol oluşumu kurulacak, başında Osimhen’in yakınından isimler olacak. Son maça gelen arkadaşlarından bazıları bu projeyi görüşmek için geldi'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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