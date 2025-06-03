Osimhen'in Galatasaray'dan İstediği Maaş Ortaya Çıktı!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Kağan Dursun bonservisi Napoli'de olan oyuncunun Galatasaray'dan talep ettiği ücreti duyurdu. Dursun, paylaşımında şu bilgileri aktardı:

'Galatasaray - Osimhen cephesi arasında Napoli onaylı ilk resmi görüşmeden detaylar ve talepler

Maaş beklentisi: 20m euro civarı

Serbest kalma bedeli: Napoli’ye ödenecek bonservis + yıllık maaş gideri

GS maaş teklifi: 15m euro

Ek olarak Muslera’yla olduğu gibi 2 taraf arasında bir proje protokolu: Nijerya’da bir futbol oluşumu kurulacak, başında Osimhen’in yakınından isimler olacak. Son maça gelen arkadaşlarından bazıları bu projeyi görüşmek için geldi'