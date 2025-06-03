Osimhen'in Galatasaray'dan İstediği Maaş Ortaya Çıktı!
Futbol dünyasında liglerin sona ermesiyle birlikte gözler, takımların yapacakları transfer hamlelerine çevrilmiş durumda. Süper Lig’i zirvede tamamlayarak yeni sezonda doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray’da ise ana gündem Victor Osimhen. Nijeryalı golcünün takımda kalıp kalmayacağı hem taraftarın hem de yönetimin aklındaki en büyük soru işaretiyken, gazeteci Kağan Dursun Osimhen’in kalmak için Galatasaray’dan talep ettiği maaşı açıkladı.
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"Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?" sorusuna günlerdir yanıt aranıyor
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Gazeteci Kağan Dursun, Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaşı açıkladı
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