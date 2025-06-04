Fransa'yı Yendik: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne Galibiyetle Başladı!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı zorlanmadan geçti. Filenin Sultanları, rakibine yalnızca bir set verdi, mücadele 3-1'lik skorla noktalandı. Karşılaşmanın öne çıkan ismi, bu turnuvada ay-yıldızlı formayı ilk kez giyen Deniz Uyanık oldu. Uyanık, 7 blok sayısıyla yıldızlaştı!
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Filenin Sultanları, Fransa karşısında hata yapmadı
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Deniz Uyanık fark yaratan isim oldu
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