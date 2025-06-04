onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Fransa'yı Yendik: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne Galibiyetle Başladı!

Fransa'yı Yendik: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne Galibiyetle Başladı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.06.2025 - 08:13

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı zorlanmadan geçti. Filenin Sultanları, rakibine yalnızca bir set verdi, mücadele 3-1'lik skorla noktalandı. Karşılaşmanın öne çıkan ismi, bu turnuvada ay-yıldızlı formayı ilk kez giyen Deniz Uyanık oldu. Uyanık, 7 blok sayısıyla yıldızlaştı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filenin Sultanları, Fransa karşısında hata yapmadı

Filenin Sultanları, Fransa karşısında hata yapmadı

Daniele Santarelli yönetminde şamğiyonluk hedefiyle Milletler Ligi'ne adım atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Fransa ile kozlarını paylaştı. Milliler, parkeden 3-1'le galip ayrıldı.

  • 1. SET SONUCU: 17-25

  • 2. SET SONUCU: 25-23

  • 3. SET SONUCU: 13-25

  • 4. SET SONUCU: 25-14

Deniz Uyanık fark yaratan isim oldu

Deniz Uyanık fark yaratan isim oldu

Vakıfbank forması giyen 24 yaşındaki orta oyuncu, mücadeleyi 16 sayıyla noktalayarak milli takım kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı:

  • 8 hücum sayısı, 7 blok ,1 ace

Skorda dağılımımız şu şekilde:

  • Deniz Uyanık – 16 sayı

  • Alexia Carutasu – 15 sayı

  • Yaprak Erkek – 14 sayı

  • Aslı Kalaç – 13 sayı

  • Saliha Şahin – 7 sayı

  • Derya Cebecioğlu – 4 sayı

  • Hande Baladın – 4 sayı

  • Elif Şahin – 2 sayı

Sıradaki rakip Tayland

Sıradaki rakip Tayland

Filenin Sultanları, haftanın ikinci maçında Tayland ile karşı karşıya gelecek. 6 Haziran Cuma günün oynanacak maç, saat 14.30'da başlayacak ve  TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın