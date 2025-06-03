Neler Oluyor? Osimhen'in Mesajı Kafa Karıştırdı
Kariyerine hangi takımda devam edeceğini bir türlü açıklamayan Victor Osimhen'den dikkat çekici bir mesaj geldi. Galatasaray taraftarı, yeni sezonda kadroda görmeyi umduğu golcülerinin sözlerine sosyal medyada anlam yüklemeye çalıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osimhen, "Otomatik pilottan çıkın." dedi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akıllara Wilfred Zaha geldi
Galatasaray taraftarının Osimhen'e yaptığı yorumlardan birkaçı şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın