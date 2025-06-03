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Neler Oluyor? Osimhen'in Mesajı Kafa Karıştırdı

Neler Oluyor? Osimhen'in Mesajı Kafa Karıştırdı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.06.2025 - 23:42

Kariyerine hangi takımda devam edeceğini bir türlü açıklamayan Victor Osimhen'den dikkat çekici bir mesaj geldi. Galatasaray taraftarı, yeni sezonda kadroda görmeyi umduğu golcülerinin sözlerine sosyal medyada anlam yüklemeye çalıştı.

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Osimhen, "Otomatik pilottan çıkın." dedi

Osimhen, "Otomatik pilottan çıkın." dedi

Türkiye'de transfer gündeminin ana konusu haline gelen Osimhen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Bu hayatta tam olarak ortaya çıkmayı kendinize borçlusunuz. Otomatik pilottan çıkın.'

Akıllara Wilfred Zaha geldi

Akıllara Wilfred Zaha geldi

Osimhen'in paylaşımı sosyal medyada Galatasaray taraftarının dikkatini çekerken sarı-kırmızılılar, geçmişte birçok kez bu tarz paylaşımlarda bulunan eski oyuncuları Wilfred Zaha'yı gündeme getirdi.

Galatasaray taraftarının Osimhen'e yaptığı yorumlardan birkaçı şöyle;

Galatasaray taraftarının Osimhen'e yaptığı yorumlardan birkaçı şöyle;
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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