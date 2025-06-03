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Milan'ın Maskotu da Davut Güloğlu Akımına Ayak Uydurdu

Milan'ın Maskotu da Davut Güloğlu Akımına Ayak Uydurdu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.06.2025 - 22:06

İtalya Seri A ekibi Milan'ın Ayağında Takunya şarkısı ile TikTok'ta yaptığı paylaşım viral oldu. Paylaşımın başrolünde kırmızı-beyazlı kulübün maskotu Milanello var.

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Davut Güloğlu’nun Ayağında Takunya şarkısı TikTok’u ele geçirmişti

Davut Güloğlu’nun Ayağında Takunya şarkısı TikTok’u ele geçirmişti

Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nun 2005 yılında çıkardığı Ayağında Takunya parçası yirmi yılın ardından TikTok'ta başlayan bir akımla yeniden gündeme gelmişti. Genç kullanıcılar Güloğlu'nun şarkısıyla dans ederek binlerce video paylaşmıştı.

Milan da akıma katıldı

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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