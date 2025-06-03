Milan'ın Maskotu da Davut Güloğlu Akımına Ayak Uydurdu
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Davut Güloğlu’nun Ayağında Takunya şarkısı TikTok’u ele geçirmişti
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Milan da akıma katıldı
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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