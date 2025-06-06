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Galatasaray'dan Osimhen'e Süper Lig'de Görülmemiş Maaş!

Galatasaray'dan Osimhen'e Süper Lig'de Görülmemiş Maaş!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.06.2025 - 09:34

Victor Osimhen'i kadroda tutmak için her yolu deneyen Galatasaray, yıldız golcüye yeni bir maaş teklifinde bulundu. Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen'e Süper Lig'de daha önce karşılaşmadığımız kadar yüksek bir yıllık kazanç önerdi. 26 yaşındaki oyuncunun kararı beklenirken Al Hilal'i reddettiği belirtildi.

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Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan basınında Al Hilal'in Osimhen ile anlaşma vardığı gündeme gelmiş, transferin bitmeye çok yakın olduğu ifade edilmişti. Ancak işler değişti, Galatasaray'ın yıldız oyuncuya yeni bir maaş teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki golcünün takımda kalma ihtimali arttı.

İbre Galatasaray'a döndü, Al Hilal'in teklifi reddedildi

İbre Galatasaray'a döndü, Al Hilal'in teklifi reddedildi

Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın son olarak Osimhen'e yıllık 21 milyon euro maaş teklifi ettiğini açıklarken Osimhen'in takımda kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini aktardı:

'Galatasaray, Victor Osimhen'e yıllık 21 milyon euro maaş teklif etti. Galatasaray, Arabistan'dan gelen tekliflere biraz daha yaklaşırsa Osimhen, Galatasaray'da kalıp Arabistan yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Al-Hilal'in Napoli'ye yaptığı teklif şu an için reddedildi.'

Fransa basınında Foot Mercato ise teklifin 26 milyon euroya kadar çıkabileceğini öne sürdü.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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