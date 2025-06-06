Galatasaray'dan Osimhen'e Süper Lig'de Görülmemiş Maaş!

Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın son olarak Osimhen'e yıllık 21 milyon euro maaş teklifi ettiğini açıklarken Osimhen'in takımda kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini aktardı:

'Galatasaray, Victor Osimhen'e yıllık 21 milyon euro maaş teklif etti. Galatasaray, Arabistan'dan gelen tekliflere biraz daha yaklaşırsa Osimhen, Galatasaray'da kalıp Arabistan yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Al-Hilal'in Napoli'ye yaptığı teklif şu an için reddedildi.'

Fransa basınında Foot Mercato ise teklifin 26 milyon euroya kadar çıkabileceğini öne sürdü.