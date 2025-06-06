Galatasaray'dan Osimhen'e Süper Lig'de Görülmemiş Maaş!
Victor Osimhen'i kadroda tutmak için her yolu deneyen Galatasaray, yıldız golcüye yeni bir maaş teklifinde bulundu. Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen'e Süper Lig'de daha önce karşılaşmadığımız kadar yüksek bir yıllık kazanç önerdi. 26 yaşındaki oyuncunun kararı beklenirken Al Hilal'i reddettiği belirtildi.
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Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?
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İbre Galatasaray'a döndü, Al Hilal'in teklifi reddedildi
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