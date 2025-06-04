Suudi Arabistan'ın Parayla Büyülediği Son İsim Simone Inzaghi Oldu
Futbol dünyasında son yıllara damga vuran Suudi Arabistan gerçeği, 2025 yazında da adından söz ettirmeye başladı. Adeta para saçan ülkenin takımlarından Al Hilal, henüz resmi olarak açıklanmasa da Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi ile her konuda anlaşmaya vardı. Inzaghi'nin yıllık alacağı maaş Avrupa'ya kıyasla dudak uçuklattı.
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Simone Inzaghi'nin yeni adresi Suudi Arabistan oldu
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