Suudi Arabistan'ın Parayla Büyülediği Son İsim Simone Inzaghi Oldu

2021 Temmuz'da Inter'in başına geçen İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi, geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye 5-0 mağlup olmasının ardından görevini bıraktığını açıklamıştı. Inter ile ile bir lig, iki İtalya Kupası, üç İtalya Süper Kupası kazanan 49 yaşındaki çalıştırıcı, '4 yıllık bir yolculuktan sonra bu kulübe veda etme zamanım geldi. Bu yolculuk boyunca her şeyimi verdim. Bugün gibi zor bir günde, kısa bir süre önce sona eren görüşme için de bu minnettarlık duygusunu tekrar dile getirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Samimiydik ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik. Son sözümü, beni destekleyen, zor anlarda ağlayan ve acı çeken, birlikte yaşadığımız 6 zaferde gülen ve kutlayan milyonlarca mavi-siyahlı taraftara adamak istiyorum: Sizi asla unutmayacağım.' sözleriyle kendisine duyulan güven için teşekkür ederek veda etmişti.