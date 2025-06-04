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Suudi Arabistan'ın Parayla Büyülediği Son İsim Simone Inzaghi Oldu

Suudi Arabistan'ın Parayla Büyülediği Son İsim Simone Inzaghi Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.06.2025 - 14:19

Futbol dünyasında son yıllara damga vuran Suudi Arabistan gerçeği, 2025 yazında da adından söz ettirmeye başladı. Adeta para saçan ülkenin takımlarından Al Hilal, henüz resmi olarak açıklanmasa da Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi ile her konuda anlaşmaya vardı. Inzaghi'nin yıllık alacağı maaş Avrupa'ya kıyasla dudak uçuklattı.

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Simone Inzaghi'nin yeni adresi Suudi Arabistan oldu

Simone Inzaghi'nin yeni adresi Suudi Arabistan oldu

2021 Temmuz'da Inter'in başına geçen İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi, geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye 5-0 mağlup olmasının ardından görevini bıraktığını açıklamıştı. Inter ile ile bir lig, iki İtalya Kupası, üç İtalya Süper Kupası kazanan 49 yaşındaki çalıştırıcı, '4 yıllık bir yolculuktan sonra bu kulübe veda etme zamanım geldi. Bu yolculuk boyunca her şeyimi verdim. Bugün gibi zor bir günde, kısa bir süre önce sona eren görüşme için de bu minnettarlık duygusunu tekrar dile getirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Samimiydik ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik. Son sözümü, beni destekleyen, zor anlarda ağlayan ve acı çeken, birlikte yaşadığımız 6 zaferde gülen ve kutlayan milyonlarca mavi-siyahlı taraftara adamak istiyorum: Sizi asla unutmayacağım.' sözleriyle kendisine duyulan güven için teşekkür ederek veda etmişti.

Yıllık 25 milyon euro kazanacak

Yıllık 25 milyon euro kazanacak

Transfer haberlerinin doğruluğuyla öne çıkan gazeteci Fabrizio Romano, Inzaghi'nin yeni takımının Al Hilal olduğunu resmen açıkladı. İtalya basını da 49 yaşındaki teknik adamın Al Hilal'den yıllık 25 milyon euro kazanacağını ve üç senelik anlaşma sağladığını paylaştı.

Osimhen de transfer listesinde

Osimhen de transfer listesinde

Al Hilal, sezonu Galatasaray'da noktalayan Victor Osimhen'e de yıllık 40 milyon euro teklif etti. 26 yaşındaki golcünün kararı bekleniyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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