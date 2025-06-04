Fenerbahçe'de Beş Futbolcu Mourinho ile Çalışmak İstemiyor
2024-2025 sezonunun kupasız bitiren Fenerbahçe'de yaz transfer sezonu oldukça hareketli geçmesi muhtemel. Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı, kadroya yeni yıldız isimlerin ekleneceğini söylerken Mourinho ile devam edilmesi durumunda takımdan ayrılmayı düşünen isimlerin olduğu ortaya çıktı. (Sözcü - İrfan Yirmibeş)
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Eylül ayında seçime gidecek olan Fenerbahçe'de yaz döneminde yaşanacaklar merak konusu
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Beş futbolcunun Mourinho ile çalışmak istemediği ortaya çıktı
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