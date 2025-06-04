Fenerbahçe'de Beş Futbolcu Mourinho ile Çalışmak İstemiyor

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran, Avrupa'da da beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, taraftarının ısrarı sonucunda eylül ayında seçime gitmeyi kabul etmişti. Ancak Koç, tüm tepkilere rağmen görevde olduğu süre boyunca Mourinho ile yola devam edeceğini açıklamıştı.