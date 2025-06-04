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Fenerbahçe'de Beş Futbolcu Mourinho ile Çalışmak İstemiyor

Fenerbahçe'de Beş Futbolcu Mourinho ile Çalışmak İstemiyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.06.2025 - 15:46

2024-2025 sezonunun kupasız bitiren Fenerbahçe'de yaz transfer sezonu oldukça hareketli geçmesi muhtemel. Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı, kadroya yeni yıldız isimlerin ekleneceğini söylerken Mourinho ile devam edilmesi durumunda takımdan ayrılmayı düşünen isimlerin olduğu ortaya çıktı. (Sözcü - İrfan Yirmibeş)

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Eylül ayında seçime gidecek olan Fenerbahçe'de yaz döneminde yaşanacaklar merak konusu

Eylül ayında seçime gidecek olan Fenerbahçe'de yaz döneminde yaşanacaklar merak konusu

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran, Avrupa'da da beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, taraftarının ısrarı sonucunda eylül ayında seçime gitmeyi kabul etmişti. Ancak Koç, tüm tepkilere rağmen görevde olduğu süre boyunca Mourinho ile yola devam edeceğini açıklamıştı.

Beş futbolcunun Mourinho ile çalışmak istemediği ortaya çıktı

Beş futbolcunun Mourinho ile çalışmak istemediği ortaya çıktı

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in aktardığına göre Levent, Cenk, İrfan Can, İsmail ve Djiku Mourinho'nun takımda kalması durumunda kulüpten ayrılma isteğini yönetime iletti. Ayrıca Talisca ve Fred'in de oynanan oyundan memnun olmadığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Baliç'in de 'oyuncuların %90'ı Mourinho ile devam etmek istemiyor' dediği belirtildi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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