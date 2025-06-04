Deniz Uyanık'ın Maçta Kaptan Simge Aköz'e Dediğini Duymalısınız!

'İlk maçımdı, çok heyecanlıydım gerçekten başta. Atakta olsun, blokta olsun bazı noktalarda tabii ki takıldım. Deneyim gerekiyor burada oynamak için. Performansım güzel bir seyir zevki verdiyse ne mutlu bana. İlk maçım olduğu için çok çok heyecanlıydım. Ama kazandığımız için de bir o kadar mutluyum. Umarım galibiyetlerle devam ederiz.'

Vakıfbank forması giyen 24 yaşındaki sporcumuzun Fransa maçındaki istatistikleri: