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Deniz Uyanık'ın Maçta Kaptan Simge Aköz'e Dediğini Duymalısınız!

Deniz Uyanık'ın Maçta Kaptan Simge Aköz'e Dediğini Duymalısınız!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.06.2025 - 10:59

Elde ettiği başarılarla tüm Türkiye'yi gururlandıran Filenin Sultanları, Fransa mücadelesinde aldığı 3-1'lik sonuçla galibiyetlerine bir yenisini daha eklerken en skorer oyuncumuz sürpriz bir isim oldu: Deniz Uyanık. 24 yaşındaki orta oyuncu, etkili savunmasıyla tüm ilgiyi üzerine topladı. Ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçiren Deniz, maçtaki özgüvenini kaptan Simge Aköz'e bakın nasıl anlatmış.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da kaptan Simge Aköz, Fransa galibiyetinin ardından TRT Spor'a konuk oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da kaptan Simge Aköz, Fransa galibiyetinin ardından TRT Spor'a konuk oldu

Eda Erdem'in yokluğunda takımda kaptanlığı üstlenen tecrübeli voleybolcu, mücadelenin kahramanı Deniz Uyanık'la maç oynanırken arasında geçen diyaloğu anlattı.

Deniz Uyanık, Aköz'e "Abla şimdi blok yapacağım" demiş

Deniz Uyanık, Aköz'e "Abla şimdi blok yapacağım" demiş

Simge Aköz, Deniz Uyanık'ın kendisine dediğini şöyle açıkladı:

'Deniz bana 3. setten önce söz verdi. 'Abla şimdi blok yapacağım' dedi. Setin başında arka arkaya 3 taneyle başladı. Sonra tut tutabilirsen. Maşallah.'

Uyanık da kendi performansını şu sözlerle değerlendirdi

Uyanık da kendi performansını şu sözlerle değerlendirdi

'İlk maçımdı, çok heyecanlıydım gerçekten başta. Atakta olsun, blokta olsun bazı noktalarda tabii ki takıldım. Deneyim gerekiyor burada oynamak için. Performansım güzel bir seyir zevki verdiyse ne mutlu bana. İlk maçım olduğu için çok çok heyecanlıydım. Ama kazandığımız için de bir o kadar mutluyum. Umarım galibiyetlerle devam ederiz.'

Vakıfbank forması giyen 24 yaşındaki sporcumuzun Fransa maçındaki istatistikleri:

  • 8/15 %53h

  • 7 blok, 5 sektirme 

  • 1 ace

  • 16 sayı, +13 WL

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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