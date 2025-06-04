Deniz Uyanık'ın Maçta Kaptan Simge Aköz'e Dediğini Duymalısınız!
Elde ettiği başarılarla tüm Türkiye'yi gururlandıran Filenin Sultanları, Fransa mücadelesinde aldığı 3-1'lik sonuçla galibiyetlerine bir yenisini daha eklerken en skorer oyuncumuz sürpriz bir isim oldu: Deniz Uyanık. 24 yaşındaki orta oyuncu, etkili savunmasıyla tüm ilgiyi üzerine topladı. Ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçiren Deniz, maçtaki özgüvenini kaptan Simge Aköz'e bakın nasıl anlatmış.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da kaptan Simge Aköz, Fransa galibiyetinin ardından TRT Spor'a konuk oldu
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Deniz Uyanık, Aköz'e "Abla şimdi blok yapacağım" demiş
Uyanık da kendi performansını şu sözlerle değerlendirdi
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