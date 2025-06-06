Fenerbahçe'nin Son Transferi Voleybol Dünyasında Şaşkınlık Yarattı

Hande Baladın, Korneluk ve Orro transferiyle lig ve Avrupa'daki dengeleri değiştirmesi beklenen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın bir oyuncuyla daha anlaşması sosyal medyada voleybol dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sarı-lacivertlilerin, Vakıfbank'tan kadrosuna yaptığı takviye büyük ilgi çekti.