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Fenerbahçe'nin Son Transferi Voleybol Dünyasında Şaşkınlık Yarattı

Fenerbahçe'nin Son Transferi Voleybol Dünyasında Şaşkınlık Yarattı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.06.2025 - 13:15

Hande Baladın, Korneluk ve Orro transferiyle lig ve Avrupa'daki dengeleri değiştirmesi beklenen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın bir oyuncuyla daha anlaşması sosyal medyada voleybol dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sarı-lacivertlilerin, Vakıfbank'tan kadrosuna yaptığı takviye büyük ilgi çekti.

Transferin detaylarını burada aktarmıştık

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Peki voleybolseverler sosyal medyada bu duruma ne diyor? İşte öne çıkan yorumlardan bazıları

Peki voleybolseverler sosyal medyada bu duruma ne diyor? İşte öne çıkan yorumlardan bazıları
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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