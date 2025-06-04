Santarelli'den Öz Eleştiri: Fransa'yı Yensek de Oyunu Beğenmediğini Açıkladı
Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, parkeden 3-1'lik skorla ayrıldığımız Fransa maçının ardından 4Bir4Bir'e verdiği röportajda daha iyi olabileceklerini bu yüzden biraz kızgın olduğunu dile getirdi. İtalyan çalıştırıcı, hücum ile savunmada bir denge kurmanın gerekli olduğunu belirtti.
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Santarelli'nin Fransa maçı değerlendirmesi
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