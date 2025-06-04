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Santarelli'den Öz Eleştiri: Fransa'yı Yensek de Oyunu Beğenmediğini Açıkladı

Santarelli'den Öz Eleştiri: Fransa'yı Yensek de Oyunu Beğenmediğini Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.06.2025 - 12:58

Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, parkeden 3-1'lik skorla ayrıldığımız Fransa maçının ardından 4Bir4Bir'e verdiği röportajda daha iyi olabileceklerini bu yüzden biraz kızgın olduğunu dile getirdi. İtalyan çalıştırıcı, hücum ile savunmada bir denge kurmanın gerekli olduğunu belirtti.

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Santarelli'nin Fransa maçı değerlendirmesi

Santarelli'nin Fransa maçı değerlendirmesi

'Belki de ilk setten sonra röportaj yapmalıydık, ikinci setin sonunda değil. İlk maçları oynamak zaten zordur. Biraz kızgınım, çünkü özellikle hücumda çok fazla hata yaptık. Bir denge kurmamız lazım böyle oynamamalıyız. Eminim daha iyi oynayabiliriz.

İyi bir oyun sergiledik. Ama zaman içerisinde oyunda denge bulmamız gerekiyor. Deniz ve Alexia, İtalya'daki hazırlık turnuvasında oldukça iyilerdi. Kendilerini gösterdiler. Zaman içerisinde de beni anladıkça daha iyi olacaklar.'

Sıradaki rakibimiz Tayland

Sıradaki rakibimiz Tayland

Ay-yıldız ekibimiz, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Tayland ile karşı karşıya gelecek. 6 Haziran günü oynanacak maç Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak. TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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