Santarelli'den Öz Eleştiri: Fransa'yı Yensek de Oyunu Beğenmediğini Açıkladı

'Belki de ilk setten sonra röportaj yapmalıydık, ikinci setin sonunda değil. İlk maçları oynamak zaten zordur. Biraz kızgınım, çünkü özellikle hücumda çok fazla hata yaptık. Bir denge kurmamız lazım böyle oynamamalıyız. Eminim daha iyi oynayabiliriz.

İyi bir oyun sergiledik. Ama zaman içerisinde oyunda denge bulmamız gerekiyor. Deniz ve Alexia, İtalya'daki hazırlık turnuvasında oldukça iyilerdi. Kendilerini gösterdiler. Zaman içerisinde de beni anladıkça daha iyi olacaklar.'