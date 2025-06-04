Filenin Sultanları'nın Fransa Zaferine Gelen Tepkiler
Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa karşısına çıkan Filenin Sultanları, rakibini oldukça kolay bir şekilde mağlup etmeyi başardı. Koç Daniele Santarelli'nin genç ve yeni isimlere şans verdiği mücadelede oynanan takım oyunu genel anlamda voleybolseverlerin beğenisini kazandı.
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Bakalım sosyal medyada maça dair yorumlar nasıl olmuş?
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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