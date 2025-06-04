onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları'nın Fransa Zaferine Gelen Tepkiler

Filenin Sultanları'nın Fransa Zaferine Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.06.2025 - 09:54

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa karşısına çıkan Filenin Sultanları, rakibini oldukça kolay bir şekilde mağlup etmeyi başardı. Koç Daniele Santarelli'nin genç ve yeni isimlere şans verdiği mücadelede oynanan takım oyunu genel anlamda voleybolseverlerin beğenisini kazandı.

Maçın detaylarını bu içeriğimizde vermiştik

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakalım sosyal medyada maça dair yorumlar nasıl olmuş?

Bakalım sosyal medyada maça dair yorumlar nasıl olmuş?
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın