Fenerbahçe Durmuyor: Yeni Transfer Vakıfbank'tan

Geçtiğimiz sezon hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hande Baladın, Orro ve Korneluk gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şimdi de ezeli rakibi Vakıfbank'tan bir transfer gerçekleştirdi. (Yağız Sabuncuoğlu)