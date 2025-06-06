onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Fenerbahçe Durmuyor: Yeni Transfer Vakıfbank'tan

Fenerbahçe Durmuyor: Yeni Transfer Vakıfbank'tan

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.06.2025 - 10:28

Geçtiğimiz sezon hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hande Baladın, Orro ve Korneluk gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şimdi de ezeli rakibi Vakıfbank'tan bir transfer gerçekleştirdi. (Yağız Sabuncuoğlu)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe, Yuan Xinyue ile her konuda anlaştı

Fenerbahçe, Yuan Xinyue ile her konuda anlaştı

Avrupa'ya erken veda eden, Sultanlar Ligi'nde de şampiyonluğu Vakıfbank'a kaptıran Fenerbahçe, Vafıkbank'ın Çinli yıldızı Yuan Xinyue'i imza attırıyor. Yağız Sabuncuoğlu, 28 yaşındaki oyuncunun üniversitesinden gelecek izinle transferin resmiyete kavuşacağını belirtti.

7 isimle yollar ayrılmış, Hande ve Korneluk açıklanmıştı

7 isimle yollar ayrılmış, Hande ve Korneluk açıklanmıştı

Sarı-lacivertli kulüp, Meliha Diken, Dicle Nur Babat, Magdalena Stysiak, Hristina Vuchkova, Bojana Drca, Elitsa Atanasijevic ve Özlem Güven yollarını ayırmış, Hande Baladın ve Korneluk'un yeni sezonda kadroda olacağını resmen açıklamıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın