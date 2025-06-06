Fenerbahçe Durmuyor: Yeni Transfer Vakıfbank'tan
Geçtiğimiz sezon hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hande Baladın, Orro ve Korneluk gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şimdi de ezeli rakibi Vakıfbank'tan bir transfer gerçekleştirdi. (Yağız Sabuncuoğlu)
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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