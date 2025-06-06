Piyasa Değerleri Tavan Yaptı: En Pahalı Türk Futbolcular
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2025 yılı itibarıyla en yüksek piyasa değerine sahip Türk futbolcuları duyurdu. Listede zirvede yer alan isim, Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen Kenan Yıldız oldu. Yıldız'ı Real Madridli futbolcumuz Arda Güler takip etti.
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En pahalı Türk futbolcu Kenan Yıldız
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Arda Güler ikinci sırada
İlk 10'da Süper Lig'den üç isim
ABD ve Meksika ile karşı karşıya geleceğiz
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