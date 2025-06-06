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Piyasa Değerleri Tavan Yaptı: En Pahalı Türk Futbolcular

Piyasa Değerleri Tavan Yaptı: En Pahalı Türk Futbolcular

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.06.2025 - 12:26

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2025 yılı itibarıyla en yüksek piyasa değerine sahip Türk futbolcuları duyurdu. Listede zirvede yer alan isim, Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen Kenan Yıldız oldu. Yıldız'ı Real Madridli futbolcumuz Arda Güler takip etti.

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En pahalı Türk futbolcu Kenan Yıldız

En pahalı Türk futbolcu Kenan Yıldız

Juventus'ta gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren, siyah-beyazlı kulübün efsanesi Del Piero için 'idolüm' dediği Kenan Yıldız, 97 milyon 900 bin euroluk piyasa değeri ile dünyanın en pahalı Türk futbolcusu oldu

Arda Güler ikinci sırada

Arda Güler ikinci sırada

Xabi Alonso'nun başına geçtiği Real Madrid'de kariyerini sürdüren oyuncumuz Arda Güler, en pahalı ikinci Türk oyuncu konumunda. CIES, Arda'nın değerini 90 milyon 900 bin euro olarak açıkladı.

İlk 10'da Süper Lig'den üç isim

İlk 10'da Süper Lig'den üç isim

Listenin devamı şöyle:

ABD ve Meksika ile karşı karşıya geleceğiz

ABD ve Meksika ile karşı karşıya geleceğiz

A Milli Futbol Takımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlık kapsamında ABD ve Meksika ile kozlarını paylaşacak. ABD'nin ev sahipliğinde oynanacak iki mücadelenin tarih, saat ve yayın bilgisi şöyle:

ABD - Türkiye

  • 7 Haziran Cumartesi, 22.40, TV8

Meksika - Türkiye

  • 11 Haziran Çarşamba, 03.30, TV8

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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