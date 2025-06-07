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Osimhen'in Arkadaşı Laba'dan Galatasaray Taraftarına Tepki

Osimhen'in Arkadaşı Laba'dan Galatasaray Taraftarına Tepki

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.06.2025 - 18:11

Victor Osimhen’in transferine dair belirsizlik sürerken, Nijeryalı golcünün yakın arkadaşı Buchi Laba’nın Galatasaray taraftarını hedef alan ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Laba, gelen yorumlar sonrası paylaşımını silip özür dilemek zorunda kaldı.

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Buchi Laba, Galatasaray taraftarına tepki gösterdi

Buchi Laba, Galatasaray taraftarına tepki gösterdi

Victor Osimhen’in ülkesi Nijerya'dan yakın arkadaşı gazeteci Buchi Laba, Galatasaray taraftarının transfer sürecinde yıldız golcüye yönelik eleştirilerini anlamakta zorlandığını belirten bir paylaşımda bulundu.

"Size hiçbir şey borçlu değil" dedi

"Size hiçbir şey borçlu değil" dedi

Laba, Osimhen'in bu sezon göstermiş olduğu performansa dikkat çekerek şunları söyledi:

'Taraftarlar neden dolayı ihanete uğramış hissediyor? Osimhen kiralık olarak geldi ve ruhu ile oynadı. Kulübün ligi ve kupayı kazanmasına yardımcı oldu. O olmadan kulüp ilk 3'te bile bitiremezdi. Siz taraftarlara hiçbir şey borçlu değil.'

Sözleri tepki çekince gönderisini sildi, özür diledi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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