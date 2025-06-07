Osimhen'in Arkadaşı Laba'dan Galatasaray Taraftarına Tepki

Laba, Osimhen'in bu sezon göstermiş olduğu performansa dikkat çekerek şunları söyledi:

'Taraftarlar neden dolayı ihanete uğramış hissediyor? Osimhen kiralık olarak geldi ve ruhu ile oynadı. Kulübün ligi ve kupayı kazanmasına yardımcı oldu. O olmadan kulüp ilk 3'te bile bitiremezdi. Siz taraftarlara hiçbir şey borçlu değil.'

Sözleri tepki çekince gönderisini sildi, özür diledi.