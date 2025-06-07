Osimhen'in Arkadaşı Laba'dan Galatasaray Taraftarına Tepki
Victor Osimhen’in transferine dair belirsizlik sürerken, Nijeryalı golcünün yakın arkadaşı Buchi Laba’nın Galatasaray taraftarını hedef alan ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Laba, gelen yorumlar sonrası paylaşımını silip özür dilemek zorunda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buchi Laba, Galatasaray taraftarına tepki gösterdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Size hiçbir şey borçlu değil" dedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın