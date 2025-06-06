Ali Koç'tan Sürpriz Mourinho Kararı!

Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, 'istikrar' diyerek şampiyon olamasa da teknik direktörü Jose Mourinho ile yola devam edeceğini belirtmişti. Koç, Portekizli çalıştırıcı ile görüşmek için İngiltere'ye gitti.