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Ali Koç'tan Sürpriz Mourinho Kararı!

Ali Koç'tan Sürpriz Mourinho Kararı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.06.2025 - 14:42

Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, 'istikrar' diyerek şampiyon olamasa da teknik direktörü Jose Mourinho ile yola devam edeceğini belirtmişti. Koç, Portekizli çalıştırıcı ile görüşmek için İngiltere'ye gitti.

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Yağız Sabuncuoğlu, Ali Koç'un Mourinho ile görüşmek için İngiltere'ye gittiğini açıkladı

Yağız Sabuncuoğlu, Ali Koç'un Mourinho ile görüşmek için İngiltere'ye gittiğini açıkladı
twitter.com

Ali Koç ve kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta bir araya gelerek takımın geleceğine dair fikir alışverişinde bulunmuştu.

Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiası gündemde

Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiası gündemde

Portekiz basınından Record’un haberinde, Portekiz Milli Takımı’nda Roberto Martinez’e veda edileceği ifade edilmişti. Takımın Fenerbahçe ile yıldızı bir türlü barışmayan Jose Mourinho’ya emanet edileceği belirtilmişti. Ancak bu hamlenin önündeki tek engelin, Mourinho’nun mevcut sözleşmesinden doğan tazminat olduğu öne sürülmüştü.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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