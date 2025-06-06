Beşiktaşlıları Heyecanlandıran Osayi Samuel Haberi
Haziran ayının sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel'in yeni takımı Beşiktaş olabilir! Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Nijeryalı oyuncuya dair 'kesin biz ilgileniyoruzdur' yorumlarında bulundu. Tabii şu an için ne Fenerbahçe ne Osayi ne de Beşiktaş cephesinden resmi bir açıklama var.
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Beşiktaş'ta gündem Osayi Samuel mi?
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Siyah-beyazlı kulübe yakın kaynaklar sosyal medyadan haberi paylaşınca taraftarlar "hayırlı olsun" dedi
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