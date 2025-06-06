onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaşlıları Heyecanlandıran Osayi Samuel Haberi

Beşiktaşlıları Heyecanlandıran Osayi Samuel Haberi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.06.2025 - 14:15

Haziran ayının sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel'in yeni takımı Beşiktaş olabilir! Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Nijeryalı oyuncuya dair 'kesin biz ilgileniyoruzdur' yorumlarında bulundu. Tabii şu an için ne Fenerbahçe ne Osayi ne de Beşiktaş cephesinden resmi bir açıklama var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş'ta gündem Osayi Samuel mi?

Beşiktaş'ta gündem Osayi Samuel mi?

Futbol dünyasında transferin nabzını tutan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, 30 Haziran'da Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Osayi Samuel'in Türkiye'den teklif aldığını, bu teklifi yapan kulübün Galatasaray olmadığı aktarırken dikkat çeken bir bilgi verdi. Sabuncuoğlu, 'Ben bu haberi yapacaktım. Sonra teklifi yapan kulüp, bana haber gönderdi. 'haberi yaparsa, 15 dakika içinde yalanlarız' dediler.' dedi.

Siyah-beyazlı kulübe yakın kaynaklar sosyal medyadan haberi paylaşınca taraftarlar "hayırlı olsun" dedi

Siyah-beyazlı kulübe yakın kaynaklar sosyal medyadan haberi paylaşınca taraftarlar "hayırlı olsun" dedi
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın