Beşiktaşlıları Heyecanlandıran Osayi Samuel Haberi

Haziran ayının sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel'in yeni takımı Beşiktaş olabilir! Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Nijeryalı oyuncuya dair 'kesin biz ilgileniyoruzdur' yorumlarında bulundu. Tabii şu an için ne Fenerbahçe ne Osayi ne de Beşiktaş cephesinden resmi bir açıklama var.