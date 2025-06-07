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Mertens'ten Galatasaraylıları Şaşkınlığa Uğratan Açıklama

Mertens'ten Galatasaraylıları Şaşkınlığa Uğratan Açıklama

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.06.2025 - 21:45

Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen Dries Mertens, hayatını yıllarını geçirdiği İtalya’da sürdürme kararı almıştı. Yıldız futbolcu, oğlu Ciro’nun önceliğinin Napoli olduğunu söyledi, yaptığı açıklama sarı-kırmızılı taraftarları adeta 'yıktı'.

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Mertens'in oğlu Ciro hakkındaki sözleri Galatasaraylıları şaşırttı

Mertens'in oğlu Ciro hakkındaki sözleri Galatasaraylıları şaşırttı

2013-2022 yılları arasında futbol hayatını İtalya'nın Napoli şehrinde sürdüren Mertens, Galatasaray macerasını noktalamasının ardından yeniden kente ayak bastı. Mertens'in geri dönmesi şehirde büyük ilgi gördü. Kendisine fahri vatandaşlık verildi, tören düzenlendi. Oğlu Ciro da tatlılığıyla en az babası kadar dikkatleri üzerine çekti. La Gazzetta dello Sport'a konuşan tecrübeli oyuncuya 'Küçük Ciro her zaman 14 numaralı mavi şortuyla dolaşıyor.' denildi. Belçikalı yıldız bu sözlere şöyle yanıt verdi:

"Kimi desteklediğini tahmin edebilirsiniz. Galatasaray'a ilgi duyuyor ve onları çok seviyor, muazzam bir sempatisi var. Ama önceliği Napoli."

"Kimi desteklediğini tahmin edebilirsiniz. Galatasaray'a ilgi duyuyor ve onları çok seviyor, muazzam bir sempatisi var. Ama önceliği Napoli."
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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