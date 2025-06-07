Mertens'ten Galatasaraylıları Şaşkınlığa Uğratan Açıklama

2013-2022 yılları arasında futbol hayatını İtalya'nın Napoli şehrinde sürdüren Mertens, Galatasaray macerasını noktalamasının ardından yeniden kente ayak bastı. Mertens'in geri dönmesi şehirde büyük ilgi gördü. Kendisine fahri vatandaşlık verildi, tören düzenlendi. Oğlu Ciro da tatlılığıyla en az babası kadar dikkatleri üzerine çekti. La Gazzetta dello Sport'a konuşan tecrübeli oyuncuya 'Küçük Ciro her zaman 14 numaralı mavi şortuyla dolaşıyor.' denildi. Belçikalı yıldız bu sözlere şöyle yanıt verdi: