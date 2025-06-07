Mertens'ten Galatasaraylıları Şaşkınlığa Uğratan Açıklama
Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen Dries Mertens, hayatını yıllarını geçirdiği İtalya’da sürdürme kararı almıştı. Yıldız futbolcu, oğlu Ciro’nun önceliğinin Napoli olduğunu söyledi, yaptığı açıklama sarı-kırmızılı taraftarları adeta 'yıktı'.
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Mertens'in oğlu Ciro hakkındaki sözleri Galatasaraylıları şaşırttı
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"Kimi desteklediğini tahmin edebilirsiniz. Galatasaray'a ilgi duyuyor ve onları çok seviyor, muazzam bir sempatisi var. Ama önceliği Napoli."
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