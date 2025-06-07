Fenerbahçe'de Mourinho Yerine İlk Aday İsmail Kartal!

Arda Birben, Fenerbahçe yönetiminin İsmail Kartal'ı yeniden göreve getirmek istediğini açıkladı. Birben, Kartal'ın Samandıra'da çok sevildiğini bu yüzden adaylar arasında bir adım öne çıktığını ifade etti.

*Kartal, 2023-2024 sezonunda takımın başındaki isimdi. 99 puan toplayarak kulüp tarihinin en çok puan toplayan çalıştırıcısı olmuştu. Yönetimin Mourinho ile anlaşmasından dolayı takımdan ayrılmış, İran ekibi Persepolis'e imza atmıştı.