Fenerbahçe'de Mourinho Yerine İlk Aday İsmail Kartal!
Yeni sezonda yıllardır beklediği şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho'ya veda edilmesi beklenirken sarı-lacivertli yönetimin takımı emanet etmek istediği isim ortaya çıktı. Arda Birben'in aktardığına göre, rota yeniden İsmail Kartal'a dönmüş durumda.
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Ali Koç - Mourinho görüşmesinden çıkacak karar merak konusu
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İsmail Kartal'ın geri dönme ihtimali yüksek
Arda Birben'in haberi
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