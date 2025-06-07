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Fenerbahçe'de Mourinho Yerine İlk Aday İsmail Kartal!

Fenerbahçe'de Mourinho Yerine İlk Aday İsmail Kartal!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.06.2025 - 20:36

Yeni sezonda yıllardır beklediği şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho'ya veda edilmesi beklenirken sarı-lacivertli yönetimin takımı emanet etmek istediği isim ortaya çıktı. Arda Birben'in aktardığına göre, rota yeniden İsmail Kartal'a dönmüş durumda.

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Ali Koç - Mourinho görüşmesinden çıkacak karar merak konusu

Ali Koç - Mourinho görüşmesinden çıkacak karar merak konusu

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un İngiltere'ye gittiği burada Mourinho ile bir araya geleceği ortaya çıkmıştı. İkilinin yapacağı toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı da futbol dünyasının gündemine oturmuştu.

İsmail Kartal'ın geri dönme ihtimali yüksek

İsmail Kartal'ın geri dönme ihtimali yüksek

Arda Birben, Fenerbahçe yönetiminin İsmail Kartal'ı yeniden göreve getirmek istediğini açıkladı. Birben, Kartal'ın Samandıra'da çok sevildiğini bu yüzden adaylar arasında bir adım öne çıktığını ifade etti. 

*Kartal, 2023-2024 sezonunda takımın başındaki isimdi. 99 puan toplayarak kulüp tarihinin en çok puan toplayan çalıştırıcısı olmuştu. Yönetimin Mourinho ile anlaşmasından dolayı takımdan ayrılmış, İran ekibi Persepolis'e imza atmıştı.

Arda Birben'in haberi

Arda Birben'in haberi
twitter.com

'Fenerbahçe’de rota yeniden İsmail Kartal

Yönetim deneyimli teknik adamın yanına çok güçlü bir ekip yerleştirerek iyi transferler ile lige iddialı başlamak istiyor. İsmail Kartal’ın Samandıra’da çok seviliyor olması onu bir adım önde tutuyor. Diğer alternatiflerde masada.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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