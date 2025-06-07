Cristiano Ronaldo, Zamanında Messi'ye Tercümanlık Yapmış
Futbol dünyasının yaşayan iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ezeli rekabeti, yıllardır hayranları arasında bitmek bileyen tartışmalara sebep olsa da yıldızların yaptığı açıklamalar tüm bu konuşulanları adeta boşa çıkarıyor. Çünkü ikisi de birbirine saygı duyduğunu, beraber oynamaktan keyif aldığını söylüyor. Ronaldo'nun son açıklaması da buna yeni bir örnek.
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Ronaldo, Almanya'ya attığı golle 137. milli takım golünü kaydetmiş ülkesi Portekiz'i Uluslar Ligi'nde finale çıkarmıştı
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Final maçı öncesinde yaptığı açıklamada Messi ile olan ilişkisine değindi
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