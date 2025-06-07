Cristiano Ronaldo, Zamanında Messi'ye Tercümanlık Yapmış

İspanya ile oynayacakları kupa karşılaşması için basına değerlendirmelerde bulunan Ronaldo, rakiplerinin genç yıldızı Yamal'a dair 'Çok iyi gidiyor, yeteneğinden faydalanıyor. Bırakın çocuk büyüsün. Üzerine çok fazla baskı yapmayın. Bırakın kendi halinde iyi bir şekilde büyüsün, baskıyı kaldırın. Yeteneği eksik değil.' derken Messi ile ilgili sorulan bir soruya da şu sözlerle yanıt verdi:

'Tabii ki Messi’yi seviyorum. 15 yıl boyunca sahnede birlikte yer aldık. O zamanları hatırlıyorum, şimdi biraz İngilizce konuşup konuşmadığını bilmiyorum ama Messi hiç İngilizce konuşmazdı. Gala sırasında ne yapması gerektiği anlatıldığında onun için çeviri yapardım. Ona karşı sevgim var çünkü her zaman bana iyi davrandı ve bana çok saygı gösterdi. Bu bizim aramızda karşılıklıydı.'

Portekiz - İspanya karşılaşması, 8 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 22'de başlayacak mücadele, TV8'den canlı yayınlanacak.