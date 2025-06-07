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Cristiano Ronaldo, Zamanında Messi'ye Tercümanlık Yapmış

Cristiano Ronaldo, Zamanında Messi'ye Tercümanlık Yapmış

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.06.2025 - 20:01

Futbol dünyasının yaşayan iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ezeli rekabeti, yıllardır hayranları arasında bitmek bileyen tartışmalara sebep olsa da yıldızların yaptığı açıklamalar tüm bu konuşulanları adeta boşa çıkarıyor. Çünkü ikisi de birbirine saygı duyduğunu, beraber oynamaktan keyif aldığını söylüyor. Ronaldo'nun son açıklaması da buna yeni bir örnek.

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Ronaldo, Almanya'ya attığı golle 137. milli takım golünü kaydetmiş ülkesi Portekiz'i Uluslar Ligi'nde finale çıkarmıştı

Ronaldo, Almanya'ya attığı golle 137. milli takım golünü kaydetmiş ülkesi Portekiz'i Uluslar Ligi'nde finale çıkarmıştı

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya ile Portekiz kozlarını paylaşmış, sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'lik skorla Portekiz olmuştu. Turu getiren golleri 63'te Conceiçao ve 68'de Ronaldo kaydetmişti. Roberto Martinez ve öğrencileri, bu sonuçla turnuvada kupaya bir adım daha yaklaşmıştı.

Final maçı öncesinde yaptığı açıklamada Messi ile olan ilişkisine değindi

Final maçı öncesinde yaptığı açıklamada Messi ile olan ilişkisine değindi

İspanya ile oynayacakları kupa karşılaşması için basına değerlendirmelerde bulunan Ronaldo, rakiplerinin genç yıldızı Yamal'a dair 'Çok iyi gidiyor, yeteneğinden faydalanıyor. Bırakın çocuk büyüsün. Üzerine çok fazla baskı yapmayın. Bırakın kendi halinde iyi bir şekilde büyüsün, baskıyı kaldırın. Yeteneği eksik değil.'  derken Messi ile ilgili sorulan bir soruya da şu sözlerle yanıt verdi:

 'Tabii ki Messi’yi seviyorum. 15 yıl boyunca sahnede birlikte yer aldık. O zamanları hatırlıyorum, şimdi biraz İngilizce konuşup konuşmadığını bilmiyorum ama Messi hiç İngilizce konuşmazdı. Gala sırasında ne yapması gerektiği anlatıldığında onun için çeviri yapardım. Ona karşı sevgim var çünkü her zaman bana iyi davrandı ve bana çok saygı gösterdi. Bu bizim aramızda karşılıklıydı.'

Portekiz - İspanya karşılaşması, 8 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 22'de başlayacak mücadele, TV8'den canlı yayınlanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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